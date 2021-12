Nieuwe F1-stem Nelson Valkenburg: 'Ik weet niet of we hier overheen kunnen'

Nelson (links) en zijn collega Melroy Heemskerk (foto: Nelson Valkenburg). vergroot

Nelson Valkenburg gaf zondag commentaar bij de ontknoping van het Formule 1-seizoen alsof het al 2022 was. Volgend jaar wordt hij commentator bij ViaPay, dat de races zal uitzenden. "Dit was onze laatste kans om in de nieuwe opstelling te oefenen." En dus hoorde, grappig genoeg, bijna niemand zijn commentaar.

Fieke Nobel Geschreven door

Valkenburg wil zo veel mogelijk trainen en dus greep het team de finale aan om schaduwcommentaar te leveren. En oefening kreeg hij. Het werd een zenuwslopende race met een gigantische plottwist aan het eind. "Ik ben ontzettend blij hoe het gelopen is. Niet alleen omdat het een Nederlander is die wint. Het zijn goede tijden in de Formule 1."

"Ik weet niet of we hier overheen kunnen."

Kijkend naar komend seizoen verwacht Valkenburg niet dat het net zo'n jaar wordt als dit seizoen. "Ik weet niet of we hier overheen kunnen." Maar door nieuwe regels die volgend jaar gaan gelden, hoopt hij wel dat meer teams vooraan mee kunnen doen. Er komt onder andere een maximumbudget dat een team in een jaar mag uitgeven. "Dat geeft meer breedte, dan is het niet meer één tegen één." De komende maanden wordt het redactieteam uitgebreid en gaat de Bredanaar zich verder voorbereiden op komend seizoen. "Waar de teams werken aan hun nieuwe auto, gaan wij ook aan de gang en werken we toe naar de testdagen." LEES OOK: Brabantse fans worden gek, Max Verstappen wereldkampioen Formule 1 Formule 1-winkeleigenaar Danny wil iconisch moment vereeuwigen 'Superblij en enorm trots', Nelson Valkenburg vervangt F1-icoon Olav Mol

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.