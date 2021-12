Hans laat geheime plekken in het jarige provinciehuis zien

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Hans laat geheime plekken zien in het jarige provinciehuis

Het provinciehuis viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. Bode Hans van Wanrooij heeft bijna alle jaren meegemaakt. Als 18-jarige ging hij in het monumentale pand aan het werk. Op zijn 61ste is hij er nog steeds. Hij kent het 103,5 meter hoge gebouw als zijn broekzak.

"Mijn vader en twee broers werkten in 1978 al voor de provincie. Toen ze een bode zochten was het zo geregeld. Vrijdag op gesprek en de maandag erna kon ik meteen beginnen." Hans van Wanrooij vertelt alsof het de dag van gisteren was, maar hij loopt hier al 43 jaar rond. Hans is een van de mensen die bijna net zolang in het gebouw werkt, als dat het bestaat. Het provinciehuis van Brabant was het laatste bouwwerk van de architect Maaskant. Het is opgetrokken uit beton, glas en staal en dit jaar viert het monumentale gebouw zijn 50ste verjaardag. Als je over de A2 bij Den Bosch rijdt kun je het niet missen. Met z'n 103,5 meter is dit het hoogste gebouw in de wijde omtrek. Maaskant heeft de opening door Koningin Juliana op 12 november 1971 in ieder geval nog kunnen meemaken. Hij stierf zes jaar later.

"Hier heb ik mijn tweede vrouw ontmoet."

"Het is niet alleen mijn werkplek, maar het is ook een tweede thuis", vertelt Hans verder. "Ik heb door het werk hier mijn tweede vrouw ontmoet. Na het werk stond ze even verderop bij de bushalte te wachten. Nadat ik haar thuis had gebracht kregen we een relatie. Vorig jaar zijn we getrouwd." Hans en Diny zijn niet het enige stel in het kolossale gebouw. Volgens een provinciemedewerker zijn er bijna dertig stelletjes. "Al zijn er ook provinciestellen die weer uit elkaar gaan."

"Mijn twee broers zijn aan de slag gegaan bij de gemeentes Lith en Vught toen ik hier een tijdje werkte. En mijn vader is helaas, op weg naar zijn werk, verongelukt toen ik 22 jaar oud was. Dus we hebben maar heel kort samen voor de provincie gewerkt', vertelt Hans over zijn directe familieleden die ook op het provinciehuis werkten. Naast alle commissarissen van de koning en koninginnen die in vijf decennia het provinciehuis als werkplek hadden, zijn er ook talloze nationale en internationale gasten geweest die Hans heeft ontvangen. De Paus en de Poolse politicus en vakbondsleider Lech Walesa hebben vooral veel indruk op hem gemaakt. Maar ook de hoogwaterperiode in 1995 en de belegering van het provinciehuis door de boeren staan in het geheugen gegrift van Hans. "Het was echt spannend toen hier de tractoren tot vlak voor de voordeur van het provinciehuis stonden." In de video hierboven leidt Hans je rond door het provinciehuis.

