Rouwkransen niet veilig voor herten: 'Ze pikken de rozen eruit'

Rouwkransen op een begraafplaats aan de Mastendreef in Bergen op Zoom zijn niet veilig voor herten. "Ze pikken de rozen eruit", zegt de beheerder tegen Omroep Brabant.

Dat de rozenblaadjes als snoepjes zijn voor herten, is naar voor de nabestaanden die een netjes verzorgd graf willen. "Sommige mensen vinden het heel vervelend, anderen begrijpen het wel", zegt beheerder Mark Masereeuw. Toch kan hij er weinig aan doen. "We zitten in een bosrijke omgeving."

Erger dan andere jaren

"Ze kunnen er altijd op, je kan de begraafplaats niet afsluiten." Mensen willen 's avonds na hun werk de begraafplaats ook nog op kunnen. "Het is openbaar toegankelijk, ook voor de herten. En als ze eenmaal weten hoe ze erin kunnen komen... Dit jaar is de overlast groter dan andere jaren. Blijkbaar weet deze generatie de weg."

In een post op Facebook zegt de begraafplaats dat ze de afrastering rondom het park regelmatig controleren. Als je helemaal veilig wil zijn: geen rozen of tulpen bij het graf. En dus zullen bezoekers naar het tuincentrum moeten in plaats van de bloemist. Want een vaste plant is volgens de beheerder geen probleem.

