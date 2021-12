Coronanieuws: basisscholen week eerder dicht, 2330 nieuwe besmettingen

15.50

Nu het aantal positieve coronatests daalt, lukt het de bron- en contactonderzoekers van de GGD'en weer iets vaker om te achterhalen hoe mensen besmet zijn geraakt. In de afgelopen week werd bij 30 procent van de gevallen de zogeheten 'setting van besmetting' vastgesteld. Een paar weken geleden lukte dat in minder dan een kwart van de gevallen.

Verreweg de meeste mensen lopen het coronavirus thuis op, doordat een huisgenoot of gezinslid het virus ergens oppikt en meeneemt achter de voordeur. In bijna 65 procent van de gevallen is de thuissituatie de setting van besmetting. Daarna volgen scholen en kinderdagverblijven. Ongeveer een op de zeven besmettingen is daar gebeurd. Dat is wel iets minder dan in de voorgaande weken.

De horeca was voor de coronabeperkingen goed voor ongeveer 4 procent van de besmettingen. Dat is nu gedaald tot 0,2 procent. Ook het aandeel van sportverenigingen en andere vrijetijdsbestedingen in het aantal besmettingen daalt nu mensen 's avonds niet meer mogen sporten.

Doordat het iets vaker lukt om de bron te vinden, is het iets beter mogelijk om uit te zoeken hoe het virus zich door de samenleving verspreidt.