Coronanieuws: GGD kan nog niets zeggen over versnelling boosterprik

18.30

Nederlandse poppodia zouden graag zien dat het kabinet bij nieuwe of verlengde coronamaatregelen plannen voor de langere termijn uitrolt. Kort voor de persconferentie van dinsdagavond laten verschillende podia weten dat de huidige manier niet goed werkt.

"Op zich gaat het wel oké", zegt Peter Dijkstra, sinds oktober programmeur van poppodium Vera in Groningen. "Dit is een situatie waarin we nu zo'n twintig maanden zitten. Ik wil niet zeggen dat het went, maar je begint je weg te vinden in daarmee om te gaan en te weten wat je wel of niet kan."

De grootste zorg die bij Vera leeft is de korte termijn waarop de maatregelen steeds worden aangekondigd door het kabinet. "Zouden ze zeggen van 'dit is het voor de komende zes weken' dan kan je nog wel een programma maken, maar voor twee weken is dat vrijwel niet te doen", zegt Dijkstra.

Bij 013 in Tilburg voorzagen ze bij de persconferentie in november al een lange winter. "Artiesten maakten toen meteen een terugtrekkende beweging met het verplaatsen van concerten en het terugtrekken van tours", zegt Mijndert Rodolf, hoofd marketing en communicatie van het Tilburgse podium. "Maatregelen die toen werden afgekondigd raken ons al voor het eerste kwartaal van 2022. En zo schuift het steeds op. Dat is frustrerend. Er is weinig notie van hoe de branche werkt."