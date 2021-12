Man die pijpleidingen aftapte krijgt jaar celstraf en moet 8 ton betalen

Het olielek in Haaren ontstond door illegale aftapping (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De 32-jarige man uit Nuland die tussen 2018 en 2021 olie aftapte uit ondergrondse pijpleidingen moet van de rechter in Den Bosch één jaar de cel in. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim acht ton betalen. Bij kasteel Nemerlaer in Haaren ontstond door het aftappen in februari 2020 een enorme bodemvervuiling in een natuurgebied.

De man werd veroordeeld voor de diefstal van nafta, een oliehoudend product dat in de chemische industrie wordt gebruikt, en voor bodemverontreiniging. Dit gebeurde op vijf plekken in Brabant. De rechter heeft bij de uitspraak rekening gehouden met de grote schade die het olielek veroorzaakte voor mens en milieu. Dat de man zijn fouten niet onderkent, weegt voor de rechtbank ook zwaar mee.

Naar schatting kwam twintig- tot veertigduizend liter nafta vrij door het lek. vergroot

De Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP), eigenaar van de buizen die de man aftapte, maakte hoge kosten door de vervuiling. Het bedrijf voerde de vervuilde grond af en moest de pijplijnen op meerdere punten repareren. Directeur Dick Hosman is tevreden met het oordeel van de rechtbank. "Ik had persoonlijk graag hoger gewild want hij heeft een gevaarlijke situatie gecreëerd, maar binnen het rechtssysteem in Nederland is dit een juiste straf." Hij is blij dat man veroordeeld is, maar verwacht dat er een grotere organisatie achter zit. "Je wil eigenlijk ook de top van de organisatie hebben", legt hij uit. Het bedrijf blijft zich dan ook nog steeds verder ontwikkelen in de beveiliging van de pijpleiding. LEES OOK: Naftadief moet mogelijk bijna een miljoen aan schadevergoeding betalen Pijpleiding die giftige olie lekte vermoedelijk illegaal afgetapt Giftige nafta stroomt uit kapotte oliepijpleiding in Haaren

