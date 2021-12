Man die pijplijnen aftapte krijgt jaar celstraf en boete van 800.000 euro

Het olielek in Haaren ontstond door illegale aftapping (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De 32-jarige man uit Nuland die tussen 2018 en 2021 olie aftapte uit ondergrondse pijplijnen moet van de rechter in Den Bosch één jaar de cel in. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim acht ton betalen. Bij kasteel Nemerlaer in Haaren ontstond door het aftappen in februari 2020 een enorme bodemvervuiling in een natuurgebied.

Suzan van Loenen Geschreven door

De man werd veroordeeld voor de diefstal van nafta, een oliehoudend product dat in de chemische industrie wordt gebruikt, en voor bodemverontreiniging. De rechter heeft bij de uitspraak rekening gehouden met de grote schade die het olielek veroorzaakte voor mens en milieu. Dat de man zijn fouten niet onderkent, weegt voor de rechtbank ook zwaar mee.

Naar schatting kwam twintig- tot veertigduizend liter nafta vrij door het lek. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.