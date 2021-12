Ingeborg begint actie voor kringloopwinkel na uitgebrande bestelbus

De uitgebrande bus (foto: Spullukes kringloopwinkel). Ingeborg Smulders startte een doneeractie. Volgende Vorige vergroot 1/2 De uitgebrande bus (foto: Spullukes kringloopwinkel).

Ingeborg Smulders kon het niet aanzien hoe de bus van kringloopwinkel Spullukes in Boxtel in vlammen opging. “Die bus is voor de eigenaren onmisbaar." Daarom startte ze een doneeractie. De eerste dag is er al zo'n 1700 euro opgehaald.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Ingeborg gaat iedere week wel een keertje kijken bij Spullukes. “Er zijn altijd mensen in de winkel en de werknemers hebben altijd tijd voor de klanten’’, vertelt ze in het programma Brabant Vandaag. "Het is een fijne plek om te komen." Eigenaren Marion van Berlo en Nol van Roosmalen gebruikten het busje om meubels mee op te halen of verkochte spullen te bezorgen bij mensen die geen auto hebben. Dat de bus in de nacht van maandag op dinsdag volledig uitbrandde, was dan ook een klein drama.

''Het is gewoon ontzettend sneu.''

Toen Ingeborg het slechte nieuws las, moest ze er iets aan doen. "Het is gewoon ontzettend sneu. Vooral zo richting de kerst." Op de eerste dag van de actie is er zo'n 1700 euro opgehaald. Daar is Ingeborg blij mee. "In de decembermaand maken mensen hun geld toch op aan veel anderen dingen. Dus dat mensen in zo'n dure maand nog geld over hebben voor zoiets, vind ik fijn.'' En al is die 1700 euro een mooi begin, het staat nog ver van het bedrag wat nodig is om een bus aan te schaffen. Dat zal waarschijnlijk geen gloednieuw exemplaar worden, maar een tweedehands wagen. "Dan moet je nog denken aan 15.000 tot 20.000 euro.'' Volgens Ingeborg is eigenares van Spullukes Marion nog steeds behoorlijk in shock. "Het is nooit leuk als er mensen aan je spullen zitten en ze is behoorlijk geschrokken. Gelukkig gaat ze niet bij de pakken neerzitten. Woensdag gaat de winkel gewoon weer open.'' Wie geld wil geven voor de nieuwe bus kan dat hier doen.

