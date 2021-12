Robin Borneman zingt in coronatijd voor tienduizenden fans tegelijk

Zanger Robin Borneman (36) uit Oss heeft naar eigen zeggen een engeltje op zijn schouder. "Ik heb door de hele coronaperiode kunnen optreden doordat ik met het Amerikaanse Trans Siberian Orchestra over de hele wereld te vinden was. Nu treed ik soms twee keer per dag op voor telkens 20.000 man publiek. Ik ben echt een gelukkig artiest."

Robin Borneman kennen we in Nederland vooral van de SBS6-talentenshow 'We Want More'. Hij won die afgelopen voorjaar en kreeg een ton mee naar huis. Hij maakte vooral indruk door zijn vertolking van de zanglegende Tom Waits. Zijn rauwe stem viel erg goed bij publiek en jury.

In het buitenland waren ze al eerder voor zijn geluid gevallen. Op advies van een middelbareschoolleraar nam hij een filmpje op toen hij een nummer van Tom Waits zong. Het orkest zag dat filmpje en hij werd een paar jaar geleden al uitgenodigd om mee touren. Eerst deed hij vooral mee als gitarist, nu is hij een van de lead-zangers.

Gouden tip

"Ik ben mijn leraar nog steeds dankbaar voor zijn tip", zegt een glunderende Robin. "Het is zo'n fantastisch spektakel om deel van uit te maken. Het is een mix van rock maar ook broadway en dat verpakt in een kerstverhaal. Je moet het gewoon zien en horen. Het is geweldig."

Ondanks zijn enthousiasme heeft Robin wel tijd nodig om uit te blazen. "We leggen enorme afstanden af in Amerika. We treden van woensdag tot en met zondag op en soms wel twee keer per dag. Maandag en dinsdag zijn dan meestal reisdagen. Ik plan dan zo min mogelijk want ook van leuke dingen moet je bijkomen."

