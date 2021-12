Laatste kans om schade overstromingen te melden: 5 miljoen uitgekeerd

Vanuit de schaderegeling van de overheid die werd ingezet om schade door de overstromingen in Brabant en Limburg te vergoeden, is tot nog toe een kleine 5,2 miljoen euro uitgekeerd. Vandaag hebben gedupeerden de laatste kans om hun schade te melden.

Na de overstromingen in juli zette het demissionaire kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in om schade die niet te verzekeren was, te vergoeden. Overvloedige regenval is wel te verzekeren, maar overstroming van de Maas en andere rivieren in het algemeen niet.

Gedupeerden, zowel particulieren als bedrijven, kunnen gebruikmaken van de regeling, die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt uitgevoerd. Met de regeling wordt een deel van de waterschade en de kosten om de schade te herstellen vergoed. Het gaat bijvoorbeeld om evacuatiekosten en schade aan auto's, huizen en inboedel.

Tot woensdag zijn er 2242 meldingen van waterschade gedaan bij de RVO. De meeste meldingen, ruim 20 procent, gaan over opruimkosten, gevolgd door schade aan huizen (een kleine 16 procent) en schade aan de inboedel (ruim 14 procent). Vooralsnog zijn 2217 meldingen naar een taxateur gestuurd, 583 melders hebben een taxatierapport ontvangen en 227 schades zijn uitbetaald.

