Boer Daan wacht al vier maanden op 300.000 euro vergoeding na overstroming

Daan Janssen verloor 75 hectare aan gewas door overstroming. (foto: Jos Verkuijlen) Alle aardappels van Daan waren verrot. (Foto: Dtv Nieuws) De velden van Daan stonden compleet onder water na de overstromingen. (Foto: Dtv Nieuws) Volgende Vorige vergroot 1/3 Daan Janssen verloor 75 hectare aan gewas door overstroming. (foto: Jos Verkuijlen)

Na de overstromingen in juli had Boer Daan uit Escharen voor 300.000 euro schade aan zijn akkers. Er zou een schaderegeling komen om de schade van Brabantse boeren tóch te vergoeden. Maar van die regeling heeft Daan nog niks gehoord. "Het liefst trekken ze het in en cashen ze ons niks uit, ben ik bang."

Evie Hendriks Geschreven door

In juli van dit jaar ging er 75 hectare met aardappelen, mais en bieten verloren op de akkers van Daan Janssen. In eerste instantie dacht hij de schade niet verzekerd te krijgen, omdat alleen Limburg was uitgeroepen tot rampgebied. Later liet het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weten dat er toch een schaderegeling komt voor Brabantse boeren. Maar zo'n vier maanden na de overstromingen heeft Daan nog niks gehoord over die regeling.

"Ik snap dat het morgen niet op mijn rekening staat."

"Ik snap dat het bedrag morgen niet op mijn rekening staat", zegt Daan. "Maar het is in ieder geval fijn als ze ons vertellen hoe de regeling eruit gaat zien." Door het lange wachten is Daan bang dat er niks meer van de regeling terechtkomt. "Het liefst trekken ze de regeling in en cashen ze ons niks uit, ben ik bang", vertelt de boer uit Escharen. "We doen ons best om er iets van te maken dit jaar, maar de geleden schade is zo groot. Ze kunnen niet zomaar een regeling toezeggen en dan niks meer laten weten." De belangenorganisatie Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) staat in goed contact met de Brabantse boeren. "Er is nul communicatie tussen het Ministerie en de getroffen Brabantse boeren", vertelt Herman Heuver van de ZLTO.

"Ze moeten gas geven."

"Daarom nemen wij regelmatig contact op met het Ministerie over deze regeling om de druk erop te houden. Ze moeten gas gaan geven en de boeren zo snel mogelijk iets laten weten", vindt hij. "Zo kunnen boeren kijken wat de regeling voor hun situatie betekent." Druk zetten zodat het Ministerie gas gaat geven, is volgens Heuver erg belangrijk. "Wij kunnen niet in de agenda's van de bewindslieden kijken. Maar het duurt schijnbaar zo lang, omdat er meerdere ministeries bij de regeling betrokken zijn. Bijvoorbeeld het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat vertelt het Ministerie ons als wij er op aandringen maar ze laten de boeren zelf niks weten", vertelt hij.

"Meer dan 9000 schadeclaims ingediend in Brabant na de overstromingen."

