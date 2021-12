Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Máxima steekt horeca-ondernemers een hart onder de riem in Geertruidenberg

Koningin Máxima heeft woensdag Geertruidenberg bezocht om horeca-ondernemers een hart onder de riem te steken. Ze sprak over de impact van de coronacrisis op hun bedrijven, maar ook op hun persoonlijke leven. "Het is niet makkelijk om te horen dat de maatregelen weer verlengd worden", vertelt de koningin aan Omroep Brabant.

Raymond Merkx & Corrado Francke Geschreven door

Máxima was bij restaurant Koken aan de Markt, café Huis Ten Bos en evenementenlocatie Fort Sint Gertrudis. Op die laatste plek sprak ze met de eigenaren die het fort midden in de coronacrisis hebben overgenomen.

"Goed om ze een hart onder de riem te steken."

In de andere gesprekken ging het onder meer over de impact van de avondlockdown in de voor de horeca belangrijke decembermaand. "Goed om ze een hart onder de riem te steken en over effecten van de maatregelen te spreken", benadrukt de koningin, bij wie de weerbaarheid van de ondernemers indruk maakte. "Die moeten vaak op korte termijn proberen om het beste eruit te halen."

Máxima in café Huis ten Bos. vergroot

Máxima sprak onder meer Ronald Broeders, eigenaar van Ontmoetingscentrum Raamsdonk. "Het is frustrerend af en toe. Je maakt je zorgen over de toekomst, want je hebt toch twee kinderen thuiszitten", vertelde hij de koningin. Ook vroeg Máxima naar de steunmaatregelen van de overheid en hun verwachtingen voor de toekomst.

"Het is een klein stadje en daar zie je niet vaak zo iemand."

Haar komst was niet aangekondigd, maar het nieuws verspreidde zich razendsnel. Tientallen nieuwsgierige bewoners zagen of hoorden van het bezoek en namen toch een kijkje op de Markt. "Heel vet om haar te zien", glundert een jong meisje. "Het is een klein stadje en daar zie je niet vaak zo iemand." Een vrouw noemt de komst van Máxima bijzonder. "Het is toch de koningin in het kleine Brabantse stadje", lacht ze. "We hoorden het bij de bakker en zij wilde wel even gaan kijken", zegt iemand anders.

Máxima komt aan op de Markt. vergroot

Een andere Geertruidenbergenaar is ook blij met haar komst. "Prachtig, want het is belangrijk om aandacht te besteden aan onze horeca. Als je ziet waar die nu zitten met corona, is het heel goed dat de aandacht op de juiste plek komt."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.