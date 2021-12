Feest maar ook teleurstelling bij bezwaarmakers tegen N279

Kitty en haar buren vieren de overwinning in het kerstbomenbos (Foto: Alice van der Plas) vergroot

De Helmondse kerstbomenverkoopster Kitty Schuurmans drinkt woensdagmiddag een flinke borrel met haar buren. Dolblij zijn ze dat de Raad van State de plannen voor de ombouw van de provinciale weg N279 in de prullenmand heeft gegooid. Maar niet iedereen is zo gelukkig.

De provincie wilde de provinciale weg tussen Noord-Limburg en Den Bosch flink ombouwen, een project van 265 miljoen euro. Bij de Helmondse wijk Dierdonk zou een omleiding komen, dwars door het kerstbomenbos van Kitty en de landerijen en huizen van haar buren. Maar die plannen zijn voorlopig van de baan.

"Eindelijk worden we serieus genomen."

De Raad van State vindt onder meer dat de provincie niet goed heeft berekend hoe druk de weg in de toekomst gaat worden. De provincie moet daarom een nieuw verkeersonderzoek doen. "Ik ben zo blij dat we gewonnen hebben", zegt Kitty. "En over een eventueel nieuw plan voor de weg had mijn advocaat een goed gevoel, dat het heel moeilijk zou worden." Buurvrouw Monique van Lierop pinkt een traantje weg. "Ik ben me ervan bewust dat dit geen afstel is, maar uitstel. Pas als ik op een nieuwe tekening zie dat die omleiding er niet staat, is het voor mij klaar. Maar de uitspraak is een erkenning, eindelijk worden we serieus genomen."

"Er is onvoldoende geluisterd, bij Gemert loopt alles vast"

De Raad van State behandelde in maart 65 bezwaren tegen de ombouw van de N279. De een wilde minder asfalt, maar de ander juist meer. Een van hen is het Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel. Die maakte zich zorgen over de bereikbaarheid van Gemert door de slechte weg en wilde eigenlijk 2 maal 2 rijstroken. "We juichen niet", zegt voorzitter Martin Jacobs. "We vinden het prima dat de provincie is gewezen op de fouten die zijn gemaakt. En dat de provincie gebruik had moeten maken van betere modellen om de drukte van het verkeer te berekenen. We hebben ze daar zo vaak op gewezen, maar is er onvoldoende geluisterd." Jacobs wijst op het stuk N279 tussen Den Bosch en Veghel. Deze weg is inmiddels vernieuwd en verbreed. "Iedereen kan zien hoe goed het daar doorstroomt, vervolgens loopt bij Gemert alles vast." Jacobs hoopt dat de provincie snel werk maakt van betere plannen.

"De uitspraak is forse tegenvaller"

De provincie is niet blij met de uitspraak van de Raad van State. "De uitspraak is een forse tegenvaller", zo laat provinciebestuurder Christophe van der Maat in een schriftelijke verklaring weten. "Duidelijk is dat dit niet alleen grote gevolgen heeft voor het N279-project, maar ook impact heeft op verbonden regionale projecten en de omwonenden van deze provinciale weg die al jaren in onzekerheid leven." De provincie heeft donderdag een spoedoverleg met alle wethouders van de gemeenten langs de N279.

"Hoe is het mogelijk? Wat een geldverspilling"

Kitty en haar buren zijn nog steeds boos over het 'broddelwerk' van de provincie. "Eigenlijk zouden we schadevergoeding moeten eisen voor alle vrije uren die we de afgelopen jaren hierin hebben gestoken. Dan zit je tegenover ambtenaren die ervoor betaald krijgen", zegt buurvrouw Corine van Hout. Monique van Lierop snapt niet 'waar die overheden allemaal mee bezig zijn'. "Eerst moeten we meewerken aan een waterberging en vistrappen in het gebied. Vervolgens komt er een weg. Ook is ons gevraagd of we geen zonnepanelen op ons land willen, want hetzelfde gebied is door de gemeente Helmond daarvoor aangewezen. Hoe is het mogelijk? Wat een geldverspilling." In maart liet Kitty ons haar kerstbomenbos zien:

