Voorlopig geen nieuwe N279 door het kerstbomenbos van Kitty

De Raad van State heeft de plannen voor de ombouw van de provinciale weg N279 vernietigd. De provincie wilde de weg tussen Noord-Limburg en Den Bosch grondig renoveren, een project dat 265 miljoen euro kost. Maar de plannen zijn nu door de Raad van State van tafel geveegd. Omwonenden verzetten zich tegen de ombouw. Met name de omleiding bij de Helmondse wijk Dierdonk is omstreden, omdat die dwars door een natuurgebied loopt.

Volgens de provincie is de ombouw van de weg nodig omdat het in de toekomst alleen maar drukker wordt op de weg. Maar de bezwaarmakers twijfelen daaraan. Volgens hen heeft de provincie bij het berekenen van de drukte verouderde rekenmodellen gebruikt. De Raad van State is het daarmee eens. Zij noemt het model 'onvoldoende betrouwbaar'. Bovendien vindt de Raad de plannen van de provincie in strijd met de regels voor een goede ruimtelijke ordening.

Over een lengte van 32 kilometer zouden kruisingen en rotondes ongelijkvloers worden gemaakt. De ombouw zou het grootste wegenbouwproject van de provincie op dit moment worden. De provincie wilde de weg in 2024 klaar hebben.

De Raad van State vindt dat de plannen te veel ruimte hebben om met de weg 'te kunnen schuiven'. Zo zou de weg veel dichter bij woningen en bedrijven kunnen komen te liggen dan waar nu van uit wordt gegaan. De Raad van State vindt ook dat de hinder door geluid, licht en trillingen mogelijk onderschat wordt.