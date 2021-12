Skateverbod in Eindhoven van de baan: 'Tijd voor een voorzichtig feestje'

De groep jonge skaters blijft gewoon welkom om hun sportieve stunts te doen bij het Piazza Center en de Catharinakerk in Eindhoven. Het verzoek voor een skateboardverbod in de Eindhovense binnenstad werd dinsdagavond unaniem van de baan geveegd door de gemeenteraad.

De 21-jarige skater Gijs van Schaick Zillesen is blij, maar vooral een beetje beduusd. En eigenlijk gelooft hij het nog niet helemaal. "Ik hoop dat de boa's zich hier ook aan houden, want het zou zomaar kunnen dat we vanavond weer een boete van 150 euro aan onze broek hangen", zegt hij behoedzaam.

Geen enkele partij kon zich dinsdagavond vinden in de plannen om de jonge skaters te weren. Sporten is juist iets wat moet worden gestimuleerd, was de algehele mening.

Al eerder werden Gijs en zijn vrienden op de bon geslingerd toen ze bij het overdekte gedeelte van het Piazza Center aan het skaten waren. "Terwijl we daar toen gewoon mochten komen", aldus Gijs.

Ook PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers maakte zich sterk voor de jongeren. "We hebben als gemeente afgesproken dat urban sports een van onze kernsporten is. Waarom dan een gebiedsverbod? Dat is een zware maatregel voor een kleine groep mensen. Maak de openbare ruimte geschikt om te bewegen. Jongeren hebben ruimte nodig om elkaar te ontmoeten.”

Over de veiligheid en beschadigingen was Raaijmakers duidelijk. “Ze doen niemand kwaad. Ze zijn er bijna altijd als er geen winkelend publiek is. Er zijn een paar beschadigingen en daar moet een oplossing voor komen.”

Vanavond wordt er in ieder geval weer geskateboard in de binnenstad. "En dan vieren we een voorzichtig feestje", lacht Thijs.

