Afhalen of bezorgen populair, maar zelf koken met kerst blijft favoriet

De meeste Brabanders genieten dit jaar van een kerstdiner uit eigen keuken. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant. 43 procent van de ondervraagden geeft aan zelf een uitgebreide kerstmaaltijd te maken. Dat is slechts een procent minder dan vorig jaar.

Ruim een kwart van de Brabanders kiest ervoor het kerstdiner dit jaar af te halen of thuis te laten bezorgen. Vorig jaar, toen we voor het kerstdiner 's avonds ook niet in een restaurant konden aanschuiven, koos opgeteld 23 procent van alle Brabanders voor bezorgen of afhalen. Deze keuze voor gemak is dit jaar dus iets populairder geworden.

Wat verder opvalt:

6 procent kiest voor een cateraar.

15 procent laat eten bezorgen door een restaurant of haalt het daar af.

En nog eens 5 procent kiest voor een bezorgdienst.

Daarnaast blijven gourmetten en fonduen favoriete bezigheden. 29 procent van de Brabanders kiest ervoor de fonduepan of de gourmetpannetjes tevoorschijn te halen, zo blijkt uit het onderzoek. Een op de vijf ondervraagden geeft tot slot aan ‘niets speciaal’ te doen en met kerst ‘gewoon te eten’.

En het budget?

Wat al dat lekkers mag kosten, hebben we ook gevraagd. En dat blijkt nogal te variëren.

Als het gaat om eten én drinken samen geven de meeste Brabanders hier tussen de 50 en 100 euro aan uit. Het gaat om 34 procent van de ondervraagden.

22 procent van de Brabanders geeft hieraan juist minder dan 50 euro uit.

23 procent van de ondervraagden geeft tussen de 100 en 250 euro uit.

7 procent doet het nóg wat luxer. Zij zeggen 250 euro of meer uit te geven.

Wat doen we nog meer, behalve eten?

En wat doen we tussen al dat eten en drinken door? Hoe komen we de kerstdagen door? Ook die vraag hebben we jullie gesteld in ons onderzoek. Wandelen blijkt de populairste bezigheid. 46 procent van de Brabanders geeft aan ergens tijdens de kerst de benen te gaan strekken. Wel is wandelen minder populair dan vorig jaar. Toen gaf 62 procent van de ondervraagden aan een kerstwandeling te willen gaan maken.

Behalve van wandelen, houden we van het spelen van een bordspel en ook ploffen we graag op de bank voor een Netflix-marathon. Respectievelijk 32 procent en 23 procent van de ondervraagden maakt hier tijd voor vrij.

Voor elf procent van de Brabanders kan kerst overigens niet snel genoeg voorbijgaan. Zij geven aan de feestdagen zoveel mogelijk te willen vermijden.

