Expats bekend met worstenbroodjes en houdoe, maar niet met Snollebollekes

Anna uit Someren.

Niet alleen hebben expats het erg naar hun zin in Brabant en wil maar liefst veertig procent van hen voor altijd in onze provincie blijven, de Brabantse cultuur wordt ook door hen omarmd. Dat blijkt uit een enquête van Omroep Brabant.

Wim Heesterbeek & Rebecca Dijkstra Geschreven door

We vroegen bijna tweehonderd expats in de regio Eindhoven of ze van plan zijn in onze provincie te blijven. Dat blijkt voor de overgrote meerderheid het geval, zo meldden we eerder deze maandag al. Maar hoe zit het met de typisch Brabantse zaken als worstenbroodjes en de beroemde afscheidsgroet 'houdoe'? Heel goed, zo blijkt uit de resultaten. Voor de feestact Snollebollekes is er nog wel werk aan de winkel... Anna komt uit Peru maar woont al sinds 2015 in Someren. Ze begrijpt wel waarom expats zo dol zijn op Brabant:

Wachten op privacy instellingen...

Worstenbroodje?

Eerst maar even over houdoe, de afscheidsgroet waar je in Brabant moeilijk omheen kunt. Dat geldt ook voor expats: 86% is bekend met de uitdrukking zo blijkt uit de enquête. Meer dan de helft, 60% gebruikt hem ook daadwerkelijk. Vergelijkbare cijfers zien we als het gaat om de ultieme Brabantse versnapering, het iconische worstenbroodje. 79% at er wel eens eens. 18% laat het broodje liever aan zich voorbij gaan, en slechts 4% heeft er nog nooit een gezien. Cijfers om trots op te zijn. Hoe belangrijk is het voor de expat om in Brabant te wonen? De meningen zijn verdeeld:

Wachten op privacy instellingen...

Rob Kemps vs. Frank Lammers

Voor Rob Kemps van de Snollebollekes lijkt er nog wel werk aan de winkel, wil hij ook de Brabantse expats bedienen met zijn opbeurende deuntjes. Slechts 6% van de respondenten herkent hem van de foto, andere antwoorden die opvallen zijn 'Frank Lammers' en 'Wilders guy'. Allebei fout. Waar shopt de expat? Ook dat legden we voor:

Wachten op privacy instellingen...