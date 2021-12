Avontuur van twee Amerikaanse sneeuwmannen: verhalen uit de kerstkringloop

In de Kerstkringloopwinkel krijgen afdankertjes een tweede leven (foto: Kerstkringloopwinkel) vergroot

In vrijwel alle kringloopwinkels is wel kerstversiering te vinden, maar een winkel met alleen maar kerstversiering is uitzonderlijk. In Eindhoven vind je de Kerstkringloopwinkel waar alleen maar kerstspullen te koop zijn. Vanaf november is het ieder jaar een komen en gaan van schenkers en kopers. Dat levert vaak ontroerende verhalen op.

Ieder jaar weten steeds meer mensen de winkel te vinden. Dit jaar stond er ook een wensambulance bij de opening. "De wensambulance is ook een van de doelen die wij met onze kerstwinkel steunen", vertelt Walther Hoeijmans van de winkel. "Wij verzamelen al jaren geld voor onderzoek naar kanker maar ook voor een mooie laatste levensfase." Met het team 'Lekker Belangrijk' zijn ze dan ook al jaren te vinden bij de Alpe d'HuZes." Onderaan de Alpe d'Huez werd Walther geraakt door een laatste wens van een kankerpatiënt waardoor hij de wensambulance toevoegde aan de lijst met goede doelen van de Kerstkringloopwinkel. Uit Walthers dagboek: We zagen wel een ambulance staan aan de start van de beklimming, maar dachten er niet verder over na. Het is de dag waarop ruim 5000 deelnemers een of meerdere keren de Alpe d’Huez op fietsen tegen kanker. Het startschot klinkt. Een half uurtje later komt de ambulance met zwaailicht stapvoets over het midden van de weg naar boven gereden. Het bleek een wensambulance. 'Motards' voor en achter gele wagen die de achterdeur wagenwijd open had staan. Er lag een man op de brancard met een biertje in zijn hand te zwaaien naar alle achterliggers. Die op hun beurt terug joelden. Zo reed de speciaal ingerichte ambulance 21 bochten naar boven om vervolgens onder luid gejoel te finishen. De ambulance parkeerde bij de finishlijn en heeft daar nog zeker een uur gestaan. Het was overduidelijk te zien dat de patiënt intens genoot van alles wat hij zag. Het was zijn allerlaatste wens.

Zodra de kerstman het lint heeft doorgeknipt gaat de kerstkringloopwinkel open. (foto:kerstkringloopwinkel) vergroot

Kanker staat centraal bij vrijwilligers van 'Lekker Belangrijk' maar ook bij de schenkers aan de Kerstkringloopwinkel. De gunfactor is hoog. Dat zorgt emotionele gesprekken maar ook voor komische taferelen, zo blijkt uit dit verhaal uit Walthers dagboek: “Kunnen jullie nog leuke spullen gebruiken?"

“Natuurlijk mevrouw, graag zelfs."

“Nou, dan kom ze maar halen, maar neem een aanhanger mee, want het past gegarandeerd niet in jouw auto." Bij de partij zaten onder meer twee kunststof sneeuwpoppen van elk circa een meter hoog. Met wortelneus, das en hoge hoed. Ze kwamen ooit uit Amerika, zo luidde het verhaal. Wij hartstikke blij en plaatsten ze een uur later voor 35 euro per stuk in de winkel. Later in de middag komt een dame in de winkel die helemaal enthousiast wordt van beide sneeuwheren. “Oh wat leuk, die lijken precies op die poppen van mijn zus”, roept ze blij. “Die wil ik”. Ze rekent af en gaat helemaal uitgelaten de deur uit met beide heren. Een dag later komen twee dames de winkel in, gierend van het lachen. Je voelt hem vast aankomen. De ene zus kocht de eerder door haar andere zus geschonken sneeuwmannen. Van een financiële compensatie wilden de dames niets weten, daarvoor vonden ze de situatie te grappig. Morgen zijn er weer nieuwe verhalen uit de Kerstkringloopwinkel. Dan lees je waarom een klant een slordig gelijmd kerststalletje koopt en met tranen in ogen de winkel verlaat. LEES OOK: Recordopbrengst voor Kerstkringloopwinkel ondanks lockdown

