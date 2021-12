The Streamers treden Tweede Kerstdag op in de Efteling

Gelegenheidsband The Streamers met Guus Meeuwis en Frank Lammers treedt op Tweede Kerstdag op in attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel. De kerstspecial is gratis te volgen via een livestream. Kijkers kunnen vrijwillig een bedrag doneren, dat naar UNICEF gaat.

De comeback van de band, die slechts drie keer heeft opgetreden, werd eerder al aangekondigd. Het eerste optreden was in Theater Carré in Amsterdam. Het tweede concert was op Koningsdag in Paleis Noordeinde. Het derde en tot nu laatste concert was in De Kuip in Rotterdam.

The Streamers

De band bestaat uit zestien Nederlandse artiesten, onder wie Thomas Acda, Maan, Typhoon en Paul de Munnik. De Streamers zijn tijdens de coronatijd in het leven geroepen.

De optredens van de leden van de gelegenheidsband konden vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Om die reden bedachten ze een alternatief en besloten ze zonder publiek digitaal te gaan optreden.

Naar het eerste liveconcert van The Streamers in Carré keken 1,2 miljoen mensen uit verschillende landen. Het tweede concert was op Koningsdag bij Paleis Noordeinde. Die show trok online ruim 2,5 miljoen kijkers. Na het derde concert hield The Streamers ermee op.