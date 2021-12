Negatieve reacties op lege banden-oplossing legertrucks, maar is het gek?

Een hoog energieverbruik, meer slijtage, langere remweg, veel lezers van onze site zien allerlei bewaren in de oplossing die defensie heeft voor de legertrucks die net te hoog waren. Die oplossing is: de banden een beetje leeg laten lopen. Het klinkt wat gek, maar volgens defensie én truckleverancier Scania kan het prima.

"Slappe banden verbruiken meer energie", zo beginnen de meeste mailtjes die binnenkomen. "Daarnaast heeft het invloed op de rijeigenschappen van het voertuig, is de slijtage van de band groter, heeft het invloed op de remweg", somt een andere mailer op.

Klapband

"Ik maak me vooral druk over de veiligheid", zegt een een mailer uit Oirschot, die niet met naam genoemd wil worden. "Ik zie die trucks hier regelmatig rijden. Als de bandenspanning verlaagd wordt, ontstaat er meer wrijving met de ondergrond en wordt de band warmer. Dit kan met name in de zomer zorgen voor klapbanden. Je moet er niet aan denken dat je er net naast loopt als zo'n enorme band klapt."

De anonieme mailer zegt te werken bij een bandenfabrikant. "Toen de oplossing voor de hoge trucks naar buiten kwam, ging het gelijk bij ons rond in de groepsapp. Niemand snapt deze oplossing."

Gevechtsstand

Navraag bij defensie en truckleverancier Scania leert dat de oplossing minder kwalijke gevolgen heeft dan in eerste instantie lijkt. De nieuwe truck is geleverd in gevechtsstand. Dat betekent dat er een gepantserde cabine op zit. Die is zwaarder dan de standaardcabine. Bovendien is rekening gehouden met een zware lading. De truck zakt dan door dit gewicht door de vering. De banden moeten dan maximaal opgepompt worden om de truck te dragen.

Bij gewoon gebruik op de weg, zit er een gewone en dus lichtere cabine op de truck. Die cabine is ook nog eens lager dan de gepantserde versie. De vering duwt dan alleen de complete vrachtwagen omhoog, omdat die afgestemd is op de zware cabine en zware lading. Hierdoor past hij niet meer in de garage.

De bandenspanning kan dan probleemloos van maximaal teruggeschroefd worden naar gemiddeld. Hierdoor zakt de truck net genoeg om wel in de garage te passen. Op de openbare weg mochten de trucks sowieso alweer, ook al zijn ze wat te hoog. RDW gaf Defensie een ontheffing.

De bandenspanning is dus niet te laag, zolang de gepantserde cabine er niet op zit en de lading beperkt blijft. Als de wagens op missie gaan, worden de banden wél helemaal opgepompt.

Verkeerde verwachting

"Waar het oorspronkelijk is misgegaan", zegt een woordvoerder van defensie, "is de verwachting dat de trucks door gebruik vanzelf wat zouden inzakken. Dat is minder gebeurd dan verwacht."

De mailer uit Oirschot is na het horen van deze uitleg nog niet helemaal overtuigd. "Het klinkt als een goed verhaal, maar ergens voelt het toch of je aan een Ferraririjder vraagt niet harder dan 100 te rijden."

