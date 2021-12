Kerststal met te veel lijm verovert hart: verhalen uit de kerstkringloop

"Ik kreeg ooit een witte kerstboom aangeboden die meer bruin was dan wit. Binnen een uur was hij verkocht", zegt vrijwilliger Lodewijk Kaanders van de Eindhovense Kerstkringloopwinkel. "Hier leer je je vooroordelen overboord te gooien", zegt hij met een glinstering in de ogen.

De Eindhovense kerstkringloopwinkel wordt gerund door vijftig vrijwilligers van team 'Lekker Belangrijk'. Lodewijk is teamlid van het eerste uur. Als vriendenclub spannen ze zich op allerlei manieren in voor kankerpatiënten. Ook de opbrengsten van hun steeds meer uitdijende Kerstkringloopwinkel gaan jaarlijks naar dit doel.

“Wim? Kan je even wat ophalen, het is vlak bij jou in de buurt?”. “Natuurlijk” is het antwoord en ik rijd naar het adres. Een aardige dame doet de deur open en ze zegt: “Ach, het is niet zoveel hoor”.

De winkel biedt ruimte voor de een om op te ruimen, voor de ander om wat sfeer in huis te halen. Voor alle partijen is er ruimte voor een praatje, want iedereen die binnenkomt heeft wel een verhaal.

Het was een kerstgroep met stal die op zo’n Zwitsers vakwerkhuis leek en gemaakt was door haar vader. De goede man had hierbij ruim lijm gebruikt dat was goed te zien. Bij deze kerststal hoorde echter een verhaal.

Haar vader had kanker gekregen en moest daardoor zijn rechterarm missen. De man was rechtshandig en had dus met veel moeite met zijn linkerarm deze stal gebouwd. De stal had zo jaren achtereen onder de kerstboom gestaan, maar omdat haar vader al enkele jaren was overleden wilde de dochter de stal nu aan ons schenken, vanwege onze doelstelling.

Enkele dagen later komt er een mevrouw in de winkel die alleen een stal zocht. De beelden had ze zelf nog. Na wat speurwerk valt haar oog op de 'gelijmde' stal en ik leg haar uit hoe deze in de winkel terecht is gekomen.

“Ik kijk even verder en denk er over na”, zegt ze tegen me. Na vijf minuten trekt ze me aan mijn trui en zegt met natte ogen: “Ik wil die stal heel graag kopen want het verhaal hierbij laat mij niet los." We rekenen af en deze dame verlaat geëmotioneerd de winkel.

Twee dagen later staat deze dame weer in de winkel en ik ben er toevallig die dag ook. Ze zoekt me op en zegt; “Ik heb een mooie kaart gekocht en ik heb er een kerstwens in geschreven voor de oude eigenaar van de stal. Zou jij die aan haar willen geven?" Nu stond ik met natte ogen.