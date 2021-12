Winkeliers zetten zich schrap voor topdrukte nu harde lockdown dreigt

De Bossche binnenstad (foto: Karin Kamp). vergroot

Winkeliers in de binnenstad van Den Bosch bereiden zich voor op extra drukte, nu het Outbreak Management Team een harde lockdown heeft geadviseerd. Alleen de essentiële winkels zoals supermarkten en apotheken zouden vanaf dit weekend open mogen blijven. Dat betekent dat dit weekend de laatste kans is om nog kerstinkopen te doen. "Ik hoor dat handhaving heeft opgeschaald, iedereen is extra alert op grote drukte", zegt Marcel van Zwam van ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch.

In een appgroep met winkeliers in Den Bosch ging het OMT-advies zaterdag al snel rond. Waarschijnlijk is er later op de dag een persconferentie om de nieuwe maatregelen bekend te maken. Die zouden vanaf dit weekend al ingaan, om een stormloop op winkels en restaurants voor te zijn. "De ondernemers zijn extra waakzaam vandaag voor onrust, ze denken dat het zeer druk gaat worden. Waarschijnlijk komen veel mensen op het laatste moment inkopen doen", zegt Marcel.

"Een ondernemer zei tegen mij: laat ze maar komen."

De gevoelens omtrent die drukte zijn onder de ondernemers gemixt. "Sommige winkeliers vinden die drukte alleen maar fijn. Een ondernemer zei tegen mij: laat ze maar komen." De drukte is in de ochtend al te merken. Zo zijn rond elf uur bijna alle parkeergarages in het centrum van Den Bosch al vol, ziet Marcel. "In onze appgroep wordt door mensen vanuit de beveiligingskant gezegd dat handhaving heeft opgeschaald. Ik zie in de binnenstad ook al meerdere handhavers staan." Hoe de ondernemers zich op de drukte voorbereiden, weet hij nog niet. "Als ik een winkel had, zou ik het wel weten: extra mensen in dienst nemen en laat die klanten maar komen. Maar ik kan natuurlijk niet in het personeelsbestand van anderen kijken."

