Waarom zelftesten nog steeds betrouwbaar zijn ondanks 'het nieuwe jasje'

Na het nodige hamstergedrag op zelftesten een aantal weken geleden, heeft menig Brabander wel een testje thuis liggen. Maar zijn deze zelftesten nog wel betrouwbaar genoeg als iemand besmet is met de omikronvariant? De nieuwe variant van het coronavirus zou er namelijk voor zorgen dat antistoffen minder goed herkend worden door ons afweersysteem.

Maar als het afweersysteem de omikronvariant al lastiger herkent, herkennen de zelftesten deze variant dan nog wel? Om daar antwoord op te krijgen is het eerst belangrijk om te weten wat dat 'nieuwe jasje' nu precies inhoudt.

"Toch betekent dit niet dat zelftesten minder betrouwbaar zijn", verzekert de hoogleraar. “Zowel de zelftesten als de PCR-testen geven betrouwbaar resultaat voor de omikronvariant. Hier is onderzoek naar gedaan en het virus wordt nog steeds herkend door beide testen.”

“De vergelijking van Van Dissel met het nieuwe jasje is een beetje een onhandige vergelijking”, zegt Chantal Bleeker-Rovers van het Radboudumc. “Mensen kunnen hierdoor in de war raken”, merkt de Hoogleraar Infectieziekten op. Dat terwijl het niet fout is wat Van Dissel probeert uit te leggen.

“Maar het is bij de omikronvariant wel belangrijk dat je meer antistoffen hebt. En om dat aantal naar een hoger niveau te tillen is een boosterprik de oplossing”, zegt Bleeker-Rovers. “Hoe meer antistoffen je hebt, hoe minder kans je hebt dat je erg ziek wordt van het virus. En je wordt door meer antistoffen ook nog eens minder makkelijk besmet dus dat is ook heel belangrijk.”

Tegen mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren en zich afvragen of zo’n eerste en tweede vaccinatie dan nog helpen, wil de hoogleraar van het Radboudumc het volgende zeggen: “Na een tweede vaccinatie heb je de eerste tijd ook een hoog gehalte aan antistoffen in je lijf waardoor je beschermd bent. Na verloop van tijd daalt dit gehalte en daarom is na enkele maanden een booster nodig."

