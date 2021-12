Willy en René: 'Joël Drommel krijgt nog meer de kriebels van onze kritiek'

PSV-keeper Joël Drommel baalt van de tegentreffer van RKC Waalwijk (foto: ANP 2021/Olaf Kraak). vergroot

Voor aanvang van dit voetbalseizoen werd Yorbe Vertessen vooral gezien als een aardige invaller. Inmiddels is de jonge Belg serieus belangrijk en clubtopscorer bij PSV. Ook zondag, tegen RKC Waalwijk, was hij belangrijk voor de ploeg uit Eindhoven. Hij scoorde twee keer en droeg zo in ruime mate bij aan de 4-1 zege. Toch blijven de clubiconen Willy en René van de Kerkhof kritisch op 'hun' club.

"Dit duel had eigenlijk in 6-0, 7-0 of 8-0 moeten eindigen", zei Willy maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "En je krijgt toch weer een doelpunt tegen. Joël Drommel zat er weer niet goed bij. Hij is wat onzeker, de laatste tijd. Ik hoop dat Drommel donderdag tijdens de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop, tegen Go Ahead Eagles, nog een keer de nul kan houden. Dan kan hij even twee weekjes uitrusten en het daarna opnieuw oppakken."

"Yorbe Vertessen deed het zondag voortreffelijk."

Aan het wisselen van Drommel denkt Willy nog niet. "Drommel is een goede keeper, alleen heeft hij iedere wedstrijd een moment dat hij onzeker is. Zondag zag je dit bij die voorzet waaruit het RKC-doelpunt ontstond en bij dat schot op goal waarbij hij de bal losliet. Het gaat hem niet goed af. En als René en ik dan maandagochtend vertellen dat het slecht is, krijgt hij nog meer de kriebels." Wel was Willy - net zoals zijn broer René - te spreken over Yorbe Vertessen. De razendsnelle Belg viel na een klein halfuur in voor Armindo Bruma. De Portugese international was geblesseerd geraakt aan zijn hamstring. "Toen Vertessen erin kwam, ging het een beetje lopen bij PSV", zag René. Vertessen scoorde op fraaie wijze de openingstreffer en een kwartier voor het einde van de wedstrijd ook nog de 4-0. "Vertessen deed het zondag voortreffelijk", knikte Willy. "Bruma is geen type speler voor hele wedstrijden. Afwisselen met Vertessen kan een oplossing zijn."

"De Willem II'ers vormen geen team op dit moment."

PSV blijft door de 4-1 zege op RKC Waalwijk koploper in de Eredivisie, met een punt voorsprong op Ajax dat de topper tegen Feyenoord met 2-0 won. RKC zakt naar de vijftiende plaats en Willem II staat dertiende. Willem II verloor zaterdag met 4-1 van AZ. Sinds eind september heeft de ploeg van coach Fred Grim niet meer gewonnen. "De kwaliteit van de spelers in Tilburg is meer dan voldoende, maar ze vormen geen team op dit moment. Hoe gemakkelijk ze die doelpunten weggeven... Er zit totaal geen vertrouwen in dit elftal. Ik hoop dat Willem II woensdag nog een puntje kan sprokkelen en zo het nieuwe jaar vol goede moed kan ingaan. Het is nu een beetje ongemotiveerd elftal en dat is bijzonder jammer." LEES OOK: PSV wint met speels gemak van RKC Willem II was lang op weg naar goed resultaat tegen AZ, maar verliest ruim

