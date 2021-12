Thys wordt wakker van brand in kapperszaak en redt eerst zijn katten

Thys Engering werkt in de zaak naast de kapsalon en bekomt van de schrik (foto: Lola Zopfi). De zaken naast de kapsalon hadden rookschade (foto: Lola Zopfi). Volgende Vorige vergroot 1/2 Thys Engering werkt in de zaak naast de kapsalon en bekomt van de schrik (foto: Lola Zopfi).

De herenkapsalon aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch ziet er maandagmorgen verwoest uit. De stoep ligt vol met roet en is nat door het blussen van de brandweer. De bewoner van het pand ernaast is nog aan het bijkomen van de schrik. "Adrenaline en slaapgebrek houden mij nu op de been."

Evie Hendriks & Lola Zopfi Geschreven door

Thys Engering lag zondagnacht rustig te slapen toen zijn vriendin hem in paniek wakker maakte. "Ze rook een rare brandlucht en ging rondkijken of er een oplader aan het smeulen was", vertelt hij. "Dat was niet zo, maar toen ze het gordijn opzij trok om de kamer te luchten, zag ze de vlammen uit het pand hiernaast slaan."

De stoep voor de kapsalon ligt vol met roet (foto: Lola Zopfi). vergroot

"Het ware hoge vlammen en er was een lichtkoepel uit geknald", zegt Thys. "We zijn in paniek onze katten gaan verzamelen en heel snel naar buiten gevlucht. Het was heel heftig. Op dit moment houdt adrenaline mij op de been." "De brandweer was er rond half vier en pas rond vijf uur was het veilig voor ons om terug naar binnen te gaan", vertelt hij. "Dus we zijn nog best lang buiten geweest waar we de eigenaar zagen toekijken." Thys werkt in de ijzerwarenzaak naast de kapsalon. De zaak waar hij werkt en de overige zaken in de buurt van de kapsalon hebben rookschade opgelopen. "Maar we hebben nog geluk gehad", verzekert Thys. "De ergste brandlucht is er al uit door ventilatoren die we hebben neergezet."

"Het gebouw zal helemaal opnieuw opgebouwd moeten worden."

"De eigenaar van de kapsalon zit er echt doorheen", zegt hij. "Ik ben bang dat het gebouw van de grond af opnieuw opgebouwd moet worden." En dat terwijl de eigenaar verbouwplannen had met het pand ernaast dat hij gekocht had. "Maar dat zal wel op de lange baan worden geschoven", denkt Thys. "Wij kunnen door de coronaregels nog iets doen, door met bestellen en afhalen te werken. Maar de kapsalon is gewoon helemaal dicht", vertelt hij. De eigenaar van de kapperszaak laat weten niet te willen reageren omdat hij erg ontdaan is van de brand in zijn zaak. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het vuur zou vermoedelijk zijn ontstaan na werkzaamheden aan het elektriciteitsnet. LEES OOK: Kapsalon Alanya brandt uit in Den Bosch, appartementen boven zaak ontruimd

