Allerkleinsten mogen nog wel naar de kinderopvang: 'Elke dag weer spannend'

Kleuters, oudere basisschoolkinderen, tieners en studenten... door de derde harde lockdown zitten ze voorlopig allemaal weer thuis. Maar dat geldt niet voor de allerkleinsten. De kinderopvang voor kinderen tot en met drie jaar is 'gewoon' open. "Het is een heel gekke situatie."

"Vanochtend even op de site van de overheid gekeken, om zeker te zijn dat de kinderopvang open is", schrijft een moeder maandagochtend op Twitter. Niet gek, want verwarrend is het wel dat de kleintjes met knuffel en rugzakje mogen worden afgezet, terwijl oudere broertjes en zusjes de pyjama aan mogen houden en thuisblijven.

Al met al een goede keuze dus, om de opvang van baby's en peuters door te laten gaan? "Daar komen we achteraf pas achter. Maar ik denk dat het risico van besmettingen hier nu te overzien is, ja."

Tegelijkertijd ziet ook Simmerok in de grafiekjes van het RIVM dat er veel minder kinderen onder de vier jaar positief getest worden dan daarboven. En dat komt niet alleen omdat kleintjes sowieso minder vaak worden getest. In de week van 6 december was 17 procent van alle uitslagen bij kinderen tot en met drie jaar positief. Bij de basisschoolkinderen was dat 28,4 procent.

Chantal Verhoeven van De Toverdroom, een kleinere opvangorganisatie in Dongen en omgeving, kan daarover meepraten. "Op een van onze locaties is dit weekend een kindje positief getest, dat de hele week ervoor op de groep is geweest. Het was niet helemaal lekker, maar had geen coronaklachten. Het hoefde niet te hoesten en had geen koorts."

Maar naast grafiekjes en statistiekjes, is er natuurlijk ook het gevoel. Zorgen zijn er veel en vaak: "Zeker als je als medewerker te horen krijgt dat een kindje positief getest is, dat je net een halve dag op schoot hebt gehad," aldus Simmerok.

Verhoeven zit flink met de situatie in haar maag. "De ouders van dat kindje zijn allebei negatief getest. Dus vraag ik me af: komt het bij ons vandaan? Die kans is wel groot. Ook de kleintjes kunnen positief zijn en het verspreiden."

Simmerok van kinderopvang Mikz hoopt dat ouders deze dagen een extra bewuste keuze maken. "Denk er zelf ook over na of je je kindje nu wel of niet wilt brengen. Kun je het kind thuishouden, bijvoorbeeld omdat een ouder broertje of zusje toch ook al thuis is? Dan is dat nu misschien beter."

Maar werken met een peuter op schoot is voor veel ouders een onmogelijke opgave. "Als het nodig is vangen wij de kinderen uiteraard op, we zijn open."

De deuren zijn dus open. Er wordt gezongen, er worden luiers verschoond en snotneuzen gepoetst. Maar gewoon is het zeker niet: "Het is echt elke dag weer spannend."

