Willem geeft al zijn eten weg nu zijn restaurant in lockdown moet

Horeca-ondernemer Willem Neutkens zag de bui al hangen. Hij heeft verschillende horecazaken in onder meer Westerhoven. En toen hij zaterdagmiddag hoorde van een naderende lockdown, bedacht hij zich geen moment. “Ik ga al het eten weggeven aan mensen die een extraatje kunnen gebruiken.”

Toen Rutte zaterdagavond om twee minuten over zeven had verteld dat Nederland in totale lockdown zou gaan, heb ik meteen een oproep op Facebook en Instagram gezet. En meteen ontplofte mijn mailbox.”

“Ik heb meteen gebeld naar Bij de Neut in Westerhoven, een van mijn zaken. Voor de brunch op zondag was de voorbereiding al begonnen. 150 mensen zouden er langskomen voor een uitgebreid brunchbuffet.”

Willem kreeg 457 mailtjes met allerlei verzoeken. “Het is echt bedoeld voor mensen die het moeilijk hebben. Mensen die een kapperszaak hebben, hebben het ook lastig, natuurlijk, maar daar is de actie niet voor.”

Uiteindelijk werden 90 pakketten gemaakt voor in totaal 360 personen. En niet alleen voor mensen in de buurt van Westerhoven en Valkenswaard. “Mensen kwamen echt overal vandaan. Van Genk tot Tilburg en van dorpen in de buurt tot Den Bosch. Mensen die ziek zijn, een moeilijk jaar hebben gehad, zelfs personeel van een hospice. Van alles.”

Om zes uur zondagochtend begon het personeel van Bij de Neut aan de klus en om tien uur reden twaalf auto’s vol met pakketten weg uit Westerhoven. Nu is het stil in de zaak. “We hadden kerst zelf al geannuleerd”, vertelt Willem. “Onze zaak is te groot en we vinden zoveel mensen bij elkaar zelf niet verantwoord. Ongelooflijk dat we weer moeten sluiten met onze zaken, maar zo mooi dat we dit samen hebben kunnen doen.”