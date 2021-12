Kringloopwinkel dolblij met alle reacties nadat bestelbus uitbrandde

Ook in de kringloopwinkel stoppen mensen donaties in een spaarpotje (foto: Marion van Berlo). De uitgebrande bus (foto: Spullukes kringloopwinkel). Volgende Vorige vergroot 1/2 Ook in de kringloopwinkel stoppen mensen donaties in een spaarpotje (foto: Marion van Berlo).

Tientallen 'hartverwarmende' reacties komen er binnen bij Marian van Berlo, de oprichtster van de kringloopwinkel Spullukes in Boxtel. Haar bestelbus ging vorige week in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting. Een crowdfunding, donaties in de winkel en alle steun die ze krijgt, zijn een pleister op een opengetrokken wond. “Want er kwam een hoop terug van vijftien jaar geleden.”

Evie Hendriks Geschreven door

“Als je kijkt hoe de brand is ontstaan, lijkt het op brandstichting. Wat gaat er toch om in iemand zijn hoofd”, vraagt Marion zich geëmotioneerd af. De brand is nog steeds een grote shock voor haar. Met de bus haalde Marion spullen op voor de kringloopwinkel, die ze zes jaar geleden uit idealisme begon.

“Wat het vooral heftig maakt, is dat er herinneringen terugkwamen waar ik al jaren niet meer aan dacht”, vertelt ze. Vijftien jaar geleden kwam Marion toevallig voorbij een huis waar de vlammen uit het dak sloegen. Bij de brand kwam een gezin met drie mensen om het leven. “Toen mijn dochter me vorige week wakker maakte en ik de vlammen zag, flitste dat moment weer door mijn hoofd. Ik ben alleen maar aan het huilen”, vertelt Marion. Toch is Marion overdonderd door alle ‘fantastische’ reacties. “De loyaliteit voor de winkel is groter dan ik had verwacht”, zegt ze. “Er is een crowdfunding opgezet, maar mensen komen ook naar winkel toe om donaties te geven. Dat doen zelfs mensen die het niet zo breed hebben. Het is echt hartverwarmend om te zien.”

Er is inmiddels 5000 euro opgehaald met de online crowdfunding. Dat is niet genoeg voor een nieuwe bestelbus maar dat maakt Marion niet uit. “Het is denk ik een kwestie van verzekeringswerk dus alles wat mensen hebben gedoneerd, is supermooi”, zegt ze. En bij donaties in de vorm van geld blijft het niet. “Er zijn bloemen binnengekomen en mensen bieden zelfs complete werkbusjes aan.” “We willen zeker gaan kijken wat er mogelijk is zodat we weer spullen op kunnen halen met een bus”, zegt ze. Maar voor nu is de lockdown een grote tegenslag voor Marion en de kringloopwinkel. “Door de jaren heen is de winkel echt mijn kind geworden. Dus eerst zo’n tegenslag als de brand en nu weer de lockdown is echt een bittere pil. Dat ervaar ik samen met duizenden andere ondernemers. Ik denk dat 2022 een zwaar jaar wordt.” Toch slaat alle steun Marion door de moeilijke tijden heen. “Het is mooi om te zien dat mensen zo met je meeleven”, sluit ze af. Ingeborg Smulders startte spontaan een crowdfunding op voor de kringloopwinkel Spullukes.

