Wijnkelner Remon maakte transfer naar driesterrenrestaurant in Sydney

Remon van de Kerkhof verhuisde dit jaar van Brabant naar Australië. De zoon van oud-profvoetballer René van de Kerkhof ging daar als wijnkelner aan de slag bij een restaurant sterrenchef Clare Smyth in Sydney. Binnen de kortste keren wist de ‘Messi’ van de wijnkelners ook hier een succes van het restaurant te maken. Omroep Brabant blikt met Remon terug op 2021.

Australië is bekend terrein voor Remon. Zijn man komt daar vandaan en ze hebben er al eerder gewoond. We bellen met een videoverbinding. Hier is het half elf in de ochtend, terwijl het in Australië half negen in de avond is.

“Het is vandaag 34 graden. Ik ben helemaal verbrand in mijn nek. Van op het terras zitten.” Hij is blij dat hij weer op pad kan na een lockdown van vijftien weken. “Je mocht thuis geen mensen ontvangen en ik mocht maximaal vijf kilometer rondom mijn huis komen. We waren net verhuisd en onze meubels konden niet geleverd worden omdat dat buiten de cirkel van vijf kilometer zat.”

Ook al is hij verhuisd: Remon houdt wel veel contact met zijn bekenden in Nederland, zoals zijn vader met wie hij veel appt. Ook koopt Remon hagelslag bij de Aldi in Australië en liet hij een Nederlandse collega een fles jenever meenemen. “Voor in de vriezer.”