Verlaten winkelstraten met hier en daar een click en collect

Waar er zaterdagmiddag nog rijen voor de winkels stonden, is het maandagmiddag uitgestorven in het centrum van Den Bosch. Winkels mogen alleen nog open zijn voor click en collect. Maar het straatbeeld blijft leeg, wat voor sommige ondernemers hard aankomt.

De kerstversiering hangt er vrolijk bij in het centrum van Den Bosch. Een schril contrast met de winkels, waar op veel deuren briefjes hangen met de tekst: 'Door de lockdown zijn wij gesloten'. De winkels die nog wel open zijn, mogen alleen mensen ontvangen voor click en collect. Klanten bestellen online hun artikel, om het vervolgens op te halen in de winkel. Maar dit is niet voor elke ondernemer de beste oplossing.

"Het is echt pittig", vertelt Christine. Ze heeft een zaak waar ze badspullen verkoopt. De ingang van haar winkel heeft ze omgebouwd tot afhaalloket. "Ik merk dat veel winkels hier nu in de straat een loketje hebben, net zoals wij. Dat sterkt je wel een beetje. Dan heb je niet het gevoel dat je er alleen voor staat."

Christine denkt dat de overheid niet beseft hoe zwaar deze maatregel is voor kleinere winkels. "We zijn maar met zijn tweeën en we hebben geen personeel. Hierdoor hebben we wel een buffer kunnen opbouwen, maar die raakt op een gegeven moment op. Dat doet echt zeer", vertelt Christine geëmotioneerd.