Horeca breekt tent op de Markt in Eindhoven alweer af: 'We zijn verslagen'

De kerstballen liggen alweer in een hoek van de tent De 'iglo' op de Markt in Eindhoven Versiering wordt opgeruimd

Hij stond er net een paar weken en had er nog heel veel langer moeten staan: in Eindhoven wordt de tent op de Markt deze week maar weer afgebroken. Door de lockdown heeft het geen enkele zin om hem langer te laten staan.

Het had juist voor wat extra inkomsten moeten zorgen: de tent op de Markt die in Eindhoven 'de iglo' wordt genoemd. De kroegen op de Markt konden er extra tafels en stoelen in kwijt, zodat er ook tijdens het koude winterweer nog 'buiten' een drankje gedaan kon worden. Maar de lockdown die afgelopen weekend werd afgekondigd, gooit roet in het eten. "Het is triest", zegt Perry Kusters van café Queen op de Markt. "Het is heel jammer dat dit gebeurt, maar wat moet, dat moet."

"We hadden hem ook met carnaval neer willen zetten, maar dat zal ook wel einde oefening zijn."

Om te beginnen is maandag de kerstversiering van de tent gehaald. Het heeft ook wel wat symbolisch, de versiering die nog vóór de kerst alweer naar beneden gehaald wordt. "We zijn verslagen", vat Kusters het gevoel van de horecaondernemers samen. "Op dit moment zijn we verslagen maar de goede jaren zullen weer komen", houdt hij zich voor. "Niet dit jaar en vast ook niet volgend jaar, want god weet hoe lang dit gaat duren." De tent laten staan tot betere tijden is te duur. En de kans dat er vanaf 14 januari wel meteen weer zonder restricties geproost kan worden in de kroegen, acht hij klein. "En we hadden hem ook met carnaval neer willen zetten, maar dat zal ook wel einde oefening zijn."

"Als die corona maar opsodemietert."

Een piepklein lichtpuntje: door de lockdown zijn er meer dan genoeg mensen beschikbaar om de tent mee af te breken. "We hebben in ieder geval iets te doen." En waar klamp je aan vast in deze tijden? "Ik denk aan vorig jaar", zegt Kusters. "Toen de zon ging schijnen werd het minder. Tone hebben we nog even goed kunnen draaien en de verliezen wat kunnen verminderen. Nu maar hopen dat dat weer gebeurt. Dat we volgend jaar maar halen." Want hoe lang dit nog vol te houden is, weet hij niet. "Als die corona maar opsodemietert."

