Woede om stopgezette lichtshow in de voortuin van Denie: 'Wat mag nog wel?'

Denie van Kleef uit Waalre moest maandag de kleurrijke kerstlichtshow in zijn voortuin stopzetten vanwege de coronaregels. Zelf heeft hij daar wel begrip voor, maar op sociale media zijn veel Brabanders boos. Van 'ze zijn echt helemaal gek geworden' tot 'wat een onzin': mensen zijn het niet eens met het verbod.

"Wat mag er nog wel?", vraagt Ferry zich af onder het Facebookbericht, waarin Omroep Brabant het verbod meldde. Hij krijgt bijval van Monique: "We mogen niet meer genieten." Theo vindt dat het besluit 'over de grens gaat' omdat hij 'honderden plekken op kan noemen waar het drukker is'.

Boa's kwamen maandagmiddag bij hem aan de deur om wat vragen te stellen over de show. Een half uur later kwamen ze terug, omdat van hogerhand was besloten dat er direct een verbod kwam op het lichtspektakel. Er verschenen op sociale media honderden reacties. Veel mensen begrepen er niets van.

Het beleid dat tot het verbod heeft geleid is wel krom, vindt de 41-jarige Waalrenaar. "Het kabinet had naar vorig jaar moeten kijken en eerder in moeten grijpen. Daar ben ik wel pissig over. Er verandert eigenlijk niks aan de corona-aanpak en dat is lastig."

Toch doet de ASML-techneut volgend jaar gewoon weer een poging. "Er waren wat ideeën vanuit de gemeente om het op de Markt te doen, maar dat moet ik nog zien gebeuren", zegt Denie.

Want de kerstlichtshow blijft het leukst als het licht gewoon in zijn tuin te zien is, benadrukt hij. "Het is een stukje minder romantisch en echt een ding in de buurt. De buren vinden het namelijk superleuk."

Toch nog eens nagenieten? Bekijk een deel van de show hieronder.