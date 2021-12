Grote eer voor Bossche kerstnachtmis, paus Franciscus stuurt kerstboodschap

De Bossche kerstnachtmis start dit jaar met een boodschap van paus Franciscus. De paus stuurde een speciale kerstboodschap voor de bekende nachtmis, die bisschop De Korte voor zal lezen.

Het gaat om een Nederlandse vertaling van de in het Frans geschreven brief. "Het is zeer bijzonder en een grote eer om dit schrijven van paus Franciscus te mogen ontvangen en door te geven aan alle mensen van goede wil juist in deze onzekere tijd", aldus bisschop De Korte.

De nachtmis in de Sint-Jan staat bekend als een van de mooiste kerstdiensten in Brabant. Vanwege de lockdown is publiek niet welkom. De mis die op kerstavond om vijf minuten voor middernacht start, wordt daarom live uitgezonden door onder meer Omroep Brabant.

Grootste parochiekerk van Europa

De viering is verder in verschillende Europese landen te zien. Naar verwachting trekt de uitzending honderdduizenden kijkers. Bisdom-woordvoerder Freek van Genugten: "De Sint-Janskathedraal zou zich voor één avond de grootste parochiekerk van Europa kunnen noemen." De kerstboodschap van paus Franciscus is bedoeld voor alle kijkers in Nederland en in Europa.

Jaarlijks wordt er een bijzondere kerststal in de Sint-Janskathedraal gebouwd met ruim honderd opgezette dieren. Vanwege de coronamaatregelen is de kerststal gesloten, maar zullen er tijdens de televisieviering beelden van de kerststal te zien zijn.

De viering wordt in de nacht van 24 op 25 december om 23.55 uur live op Omroep Brabant uitgezonden.