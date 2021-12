Nieuwe hond waakt over kerststal in de Sint-Jan: 'Hopelijk snel weer open'

Een Leonberger van Angelique Kox, niet de opgezette hond (foto: Kanina en Arslan Dag). vergroot

Niet alleen de kerstengel houdt een oogje in het zeil bij de kerststal in de Sint-Jan in Den Bosch. Er waakt ook een hond mee en dit jaar is dat een nieuwe. Niemand hoeft echter bang te zijn, want de Leonberger is opgezet en heeft de naam De Herder gekregen. Dat vertelt Jack Kradolfer bouwcoördinator van de kerststal in de kathedraal: "Een cadeautje van de gemeente Den Bosch."

In de kerststal stond altijd al een jongetje met een hond, maar net als veel andere dieren was ook die hond in de opslag aangetast door vocht en schimmel. Dus moesten we een opgezette hond huren als vervanger. Een schitterend beest vonden wij.” “We vonden hem zo mooi dat we hem best hadden willen kopen, maar we hadden geen budget. Ons enthousiasme over het beest is blijkbaar overgeslagen op de gemeente, want bij de informele opening heeft burgemeester Mikkers de opgezette Leonberger aan ons geschonken. Vanaf dat moment heet hij De Hertog."

De Bossche kerststal werd op zaterdag 11 december officieel geopend door bisschop De Korte en zijn voorganger Hurkmans. “Er was al meteen een behoorlijke toeloop”, vertelt Kradolfer verder. “Het was voor de bezoekers nog wat onwennig omdat we werkten met tijdsloten en met maximaal 45 bezoekers per kwartier, maar het ging goed. Al met al zijn we precies één week open geweest, dus tot afgelopen zaterdagavond vijf uur.” “Drie maanden werk, één week open en weer dicht. Zo ging het vorig jaar ook”, vertelt Kradolfer. Veel mensen hebben medelevend gereageerd op de sluiting van de kerststal en vinden het triest voor de bouwers, die maanden aan de kerststal gewerkt hebben. “Het is voor het tweede jaar op rij dat we na een weekje open weer dicht zijn, heel bizar”, aldus Kradolfer. “Ook veel vrijwilligers waren teleurgesteld, maar dat gezondheid voorop staat is wel de meest gehoorde mening.”

De kersstal in de Bossche Sint Jan zou tot en met 7 februari geopend zijn. “We hebben al min of meer besloten dat we hem iets langer laten staan, tot eind februari”, vertelt Kradolfer. “Maar gezien de ervaringen van vorig jaar durf ik geen voorspellingen meer te doen. Misschien tegen beter weten in hopen we dat de kerststal na 14 januari weer open kan.”

Waakhond De Hertog waakt over de gesloten kerststal van de Bossche Sint-Jan vergroot

Oud-Bosschenaar Angelique Kox die al jaren werkt met honden van het ras Leonberger vindt het heel bijzonder dat een opgezette Leonberger, de symbolische taak heeft om de kersstal te bewaken. “Bij leven is dat een rol die ze helemaal past”, vertelt ze. “Ze zijn waaks en heel lief, als er iets gebeurt laten ze dat weten. Dat typeert hun sociale karakter. Als de kerststal open was ging ik zeker kijken.” LEES OOK: Mogen we open? Ook bouwers Bossche kerststal leven tussen hoop en vrees Dieren uit de Bossche kerststal zwaar beschadigd door vocht en schimmel

