Zeven mannen zouden tonnen coke hebben gesmokkeld, maar er is niks gevonden

Zeven mannen uit onder meer Breda, Oss en Drunen zouden grote ladingen cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Ze werkten met cryptotelefoons en stuurden daarmee zelfs offertes. Maar er is geen coke gevonden. Wel heel veel chatberichten, over 'iets'.

"We hebben viskotters, via de Duitse bocht. Duizend kilo per boot." (..) "Grote aantallen, tien procent, maar borg betalen." (..) "We hebben een onderzoeksboot in Antwerpen."

Ook deze teksten zaten tussen de miljoenen chats van Encrochat, de Franse telefoondienst die in het voorjaar van 2020 werd gehackt door de politie tijdens een geheime operatie.

Anoniem

Politie en justitie denken dat deze berichten over cocaïnehandel gaan. Daarom werd uitgezocht wie er achter anonieme accountnamen zaten als Tijgerviking en Partymakers.

Alleen Tijgerviking werd gevonden. Naar verluidt via een familiekiekje dat ook tussen de berichtjes zat. Die foto leidde naar een man in Made.

Smokkel tussen ananassen

In november 2020 sloop een zwaar bewapend arrestatieteam naar het huis van de man en zijn gezin en blies zijn voordeur eruit. Bijna zestig kilometer verderop werden ook de eigenaren van een Rotterdams fruitbedrijf opgepakt. Ze zouden samen een misdaadorganisatie hebben gevormd die honderden kilo's cocaïne smokkelde tussen de ananassen.

Op zijn eerste tussentijdse zitting voor de rechtbank begin dit jaar zei de officier van justitie over de rol van de Madenaar: "Het was meneer (..) die het boeltje aanstuurde". Maar de verdachte reageerde ontkennend: "Die Encro, ik ben dat niet, dat moet toch écht iemand anders zijn geweest".

'Hij is er in geluisd'

Zijn toenmalige advocaat onderstreepte zijn onschuld. "Bij die inval in die woning is helemaal niks gevonden. Geen telefoon, geen wapens, geen geld: niks! Hij heeft geen criminele uitstraling. Hij is altijd legaal bezig geweest." De advocaat denkt dat hij er ingeluisd werd.

Kort daarna mocht de Madenaar de cel uit, terug naar huis, onder voorwaarden en in afwachting van zijn proces. Maar hij kon maar kort genieten van zijn vrijheid.

Nog een arrestatie

Op 15 juni dit jaar stond het arrestatieteam wéér voor zijn voordeur. Die ging er wéér met geweld uit.

Dit keer was de beschuldiging drugssmokkel met een andere misdaadorganisatie. Die zou worden gevormd door zes mannen uit Prinsenbeek, Breda, Drunen, Oss, Hedel en Barendrecht. De ene zit in de transportsector, een ander in de autohandel, weer eentje in de horeca.

Dat zijn allemaal dekmantels, zegt de officier van justitie. "Gewone bedrijven worden benaderd om tussen ladingen hout drugs te verstoppen."

Vijfhonderd zeecontainers

'Logistieke experts' noemde de officier van justitie de verdachten op de eerste tussentijdse zitting in september. 'We gaan 500 bakken per jaar doen', stond in een onderschept bericht dat de officier voorhield. Een 'bak' is vaktaal voor een zeecontainer, bekend van drugshandel maar ook vooral van legale handel.

Het Openbaar Ministerie heeft nog weinig verteld in de rechtszaal. Er worden partijen genoemd van 2000, 1500, 154 en 222 kilo. Maar er is niks onderschept, het bewijs bestaat dus uit digitale teksten. "Bewijs maar eens dat het om drugshandel gaat", zeggen de advocaten. Die vroegen dinsdag om vrijlating van de zeven mannen.

Getraumatiseerd

De Bredase verdachte liet een kindertekening zien. Zijn dochter is getraumatiseerd door de inval in juni, vertelde hij. Ze tekent de ellende van zich af. Ook het gezin van de man uit Made heeft het nog steeds zwaar na de twee invallen. Tot overmaat van ramp moest de verdachte dinsdag na een positieve coronatest in zijn cel blijven en was er geen videoverbinding met de rechtbank.

De rechtbank in Breda besloot dat er te veel bezwaren zijn om ze nu vrij te laten, vanwege de zware beschuldigingen. In maart bekijken de rechters alles opnieuw.