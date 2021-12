Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Spanning bij bouwclubs nu optocht na optocht wordt afgeblazen

Als een polonaise volgen de annuleringen van carnavalsoptochten elkaar op. Zo laten Breda, Den Bosch en Roosendaal hun leutstoet niet doorgaan vanwege corona. Ook veel bouwers in de rest van de provincie zien de bui al hangen. “Het wordt uitzichtloos”, weet bouwer Luuk Rozen uit Oud Gastel.

Dit wordt ‘m niet meer, dacht Luuk toen hij hoorde dat Roosendaal niet doorgaat. De Spuit Elluf Bouwclub (SEB) rijdt in Dinteloord, Gastel en Oudenbosch of Kruisland. “Veel dorpen zullen dit voorbeeld volgen”, denkt hij. "Anders komt heel Roosendaal hierheen. Geen elke burgemeester wil al dat volk in zijn dorp hebben."

"We rijden in 2023 waarschijnlijk alsnog met natte verf"

In 2020 was de optocht voor SEB korter door storm, vorig jaar werd door corona helemaal niet gereden. Nu is er dus voor het derde jaar op rij onzekerheid. Toch bouwt de Spuit Elluf Bouwclub voorlopig gewoon door. “We maken af wat we hebben.” Al meer dan de helft van de wagen is af. Bovendien houden ze hoop voor een halfvastenoptocht. “En anders kunnen we de details altijd nog mooier afwerken voor 2023", zo laat hij alvast doorschemeren. Al heeft hij ook genoeg zelfkennis. "We rijden dan waarschijnlijk alsnog met natte verf", zo grapt hij over het gemiddelde bouwtempo.

"We zouden dit jaar eigenlijk ons 44-jarige jubileum vieren."

In 't Kielegat (Breda) hebben ze de knoop dus al zelf doorgehakt. "Het is een heel triest bericht", Jordan Zijlmans, voorzitter van CV De Meikevers. "Heel de vereniging leeft en ademt carnaval. Het hoofddoel van het jaar kan weer niet doorgaan, dat is extreem vervelend."

De Meikevers waren al een heel stuk op weg (foto: Jordan Zijlmans). vergroot

Dit jaar is de annulering extra wrang voor de Meikevers. "We zouden dit jaar eigenlijk ons 44-jarige jubileum vieren. Dat maakt het extra zuur.” De wagen is nu ongeveer halverwege, maar komt door de vele lockdowns steeds niet veel verder. "We zijn blij met duidelijkheid, dat dan weer wel.”

"De wagen wordt er niet mooier op."

Bij CV Gas dur Op in Klundert hebben ze een heel ander problemen. Zij kopen complete carnavalswagens en knappen deze op. Na de optocht verkopen ze deze weer via Marktplaats. "De laatste wagen staat al anderhalf jaar buiten. Hij wordt er niet mooier op. Het is de vraag of we daar ooit nog iets voor terugkrijgen", zegt Tom Nijpjes somber. "Misschien de ijzerprijs."

De wagen die te koop staat (foto: Tom Nijpjes). vergroot

Een nieuwe wagen kopen voor deze carnaval doet de Klundertse club niet. "Het gaat toch niet door", zegt de bouwer vastberaden. Ook in Berghem gooit een club de handdoek alvast in de ring. Carnavalsvereniging Ut hiël kets werruk heeft het bouwseizoen vroegtijdig beëindigd meldt DTV. Veel individuele dorpen, steden of carnavalsstichtingen nemen nu beslissingen over hun activiteiten. Burgemeester Depla opperde onlangs om carnaval in de zomer te vieren. Het kabinet heeft nog geen uitspraken gedaan over carnaval. Het huidige maatregelenpakket geldt tot 14 januari.

De wagen van SEB is ver af (foto: Luuk Rozen). vergroot

LEES OOK: Ook carnavalsoptocht in Den Bosch gaat niet door

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.