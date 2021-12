Ook carnavalsoptocht in Den Bosch gaat niet door

De grote carnavalsoptocht in Den Bosch gaat volgend jaar niet door. Volgens de Oeteldonksche Club is het onder de huidige corona-omstandigheden niet mogelijk om aan de carnavalswagens te bouwen.

"Met pijn in het hart hebben we moeten besluiten dat de Grote Optocht ook komend jaar niet door de Oeteldonkse straten trekt", meldt de carnavalsvereniging. Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat er een streep door de carnavalsstoet gaat.

Bouwhal gesloten

Sinds de vorige coronamaatregelen is de bouwhal gesloten en door de harde lockdown kan de hal nog steeds niet veilig open. Volgens de Oeteldonksche Club is het erg onzeker of er sowieso met de wagens mag worden gereden tijdens carnaval.

De beslissing over de overige carnavalsactiviteiten wordt rond 1 februari genomen.

Optochten in Breda en Roosendaal

Eerder werd al bekend dat de optochten in Breda en Roosendaal zijn afgelast.

