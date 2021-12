Schadevergoeding voor producent van Stint en kinderdagverblijven

De Staat moet een schadevergoeding betalen aan de producent van de Stint en kinderdagverblijven die gebruik maakten van de elektrische bolderkar. Het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in 2011 steken laten vallen bij het besluit om de bijzondere bromfiets toe te laten tot de openbare weg. Dit blijkt uit een uitspraak die de Raad van State woensdag heeft bekendgemaakt.

In 2018 gebeurde er een dodelijk ongeluk met de Stint in Oss. Bij een botsing met een trein kwamen vier kinderen van 4, 5 en 8 om het leven. De producent en de gebruikers waren ervanuit gegaan dat het voertuig veilig was. De Stint had problemen met de rem.

Van de weg gehaald

Snel na het fatale ongeval besloot minister Cora van Nieuwenhuizen de Stint van de openbare weg te halen.

De fabrikant van de Stint en veel kinderdagverblijven waren het om diverse redenen niet eens met het besluit om het voertuig te weren. Samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang gingen ze bij de rechtbank Noord-Nederland in beroep tegen het besluit. De rechter stelde hen in het gelijk, waarna de minister beroep aantekende. In deze procedure heeft de Raad van State nu uitspraak gedaan.

Onderscheid naar vermogen

De schadevergoeding geldt voor de gebruikers van de ‘lichte’ Stints met een elektromotor van 800 watt. Voor gebruikers van ‘zwaardere’ Stints, met een elektromotor van 1200 watt, geldt dat de minister niet kan worden verplicht om schade te vergoeden. Deze Stints met een groter vermogen hebben nooit officieel toestemming gekregen om op de openbare weg te rijden, maar hebben wel jarenlang deelgenomen aan het verkeer.

De Raad van State roept de minister op om met alle gebruikers te overleggen om tot een zo goed mogelijke schaderegeling te komen.

