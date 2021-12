Michelle vertrekt vlug naar Oostenrijk: 'Geen trek in 5 dagen quarantaine'

Met vrienden skiën in Oostenrijk (foto: Michelle Mutsaers) Foto: Michelle Mutsaers Volgende Vorige vergroot 1/2 Met vrienden skiën in Oostenrijk (foto: Michelle Mutsaers)

Nederlanders die naar Oostenrijk gaan, moeten tien dagen in quarantaine, of vijf als ze dan een negatieve coronatest kunnen laten zien. Dat is een nieuwe maatregel die de Oostenrijkse regering invoert. Vanaf vrijdag moet die nieuwe maatregel ingaan. Balen, voor Michelle Mutsaers uit Breda die op skivakantie zou gaan. Met haar vriendengroep probeert ze nu vóór vrijdag het land in te komen.

Eigenlijk zouden ze zaterdag gaan, lekker een weekje skiën in Oostenrijk. Maar nu staat de club donderdagmiddag om half drie paraat om te vertrekken. "Dan willen we wegrijden. Sommigen kregen niet eerder vrij geregeld."

"Ik heb net sneeuwkettingen en een vignet geregeld."

Michelle heeft al veel geregeld om de vakantie met een paar dagen te vervroegen om de nieuwe quarantainemaatregel te omzeilen. In het appartement dat was geboekt kunnen ze eerder terecht. "Ik heb net sneeuwkettingen en een vignet geregeld en ik kom net terug van de teststraat voor een spoedtest." Daar stond een hele rij mensen buiten, ook veel mensen die zo snel mogelijk naar Oostenrijk willen. "Ik sprak een man die vertelde dat hij alles al geboekt en betaald heeft, tot de skilessen aan toe. Dat kost zoveel geld om te annuleren. Al bleef hij liever hier." Zelf heeft ze niet overwogen om dan maar thuis te blijven. "Eigenlijk niet, nee. Ik vraag me wel af wat er gebeurt als we niet over de grens komen, dan moeten we omkeren en het hele stuk terugrijden." Want die quarantaine, daar heeft de club geen trek in. "Ik ga niet vijf dagen in quarantaine om twee dagen te kunnen skiën."

"Ik hoop dat we het halen om voor twaalf uur de grens over te zijn."

Of ze nog op tijd zijn met hun vertrek donderdagmiddag is de vraag. "Het zal krap worden. Ik hoop dat we het halen om voor twaalf uur de grens over kunnen zijn. Maar als ik het zo zie, zijn we niet de enigen die gaan. En het is gauw zeven uur rijden, met een paar uur file erbij... het wordt spannend." En ook als het lukt om Oostenrijk in te komen, is het nog niet voorbij. "Zouden ze bijvoorbeeld iets checken als we een skipas willen kopen?", vraagt Michelle zich af. "Of hoe zouden ze die quarantaine controleren?" Woensdagmiddag hakte de Oostenrijkse regering een knoop door over de quarantaineverplichting voor Nederlanders. Minder dan 24 uur later gaan Michelle en haar vriendenclub rijden tegen de klok om hun skivakantie door te laten gaan. LEES OOK: Studenten depressief door de lockdowns, Fontys houdt hen extra in de gaten Niet sporten, want lockdown? Dave (68) traint voor de 100 kilometer

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.