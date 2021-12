Kerst is pas kerst met een bladerdeegtorentje met paddenstoelenragout

De week voor kerst en de spanning loopt op: wat moet je maken? Omroep Brabant helpt je deze week uit de brand. Iedere dag krijg je een heerlijk recept van een Brabantse kok. De 'veggiereporter' Miriam de Groot heeft voor de woensdag een lekker voorgerecht voorbereid: een veganistische paddenstoelenragout.

Ingrediënten:

6 plakken diepvries bladerdeeg

7,5 g gedroogd eekhoorntjesbrood

125 ml heet water

1 teen knoflook, fijngesneden

200 g paddenstoelen voor pasta

3 el margarine

2 el tarwebloem

75 ml droge witte wijn

2 tl dijonmosterd

45 g edelgistvlokken

Versgemalen peper en zout naar smaak

Bereiden:

Verwarm de oven voor op 200 graden. Steek uit elk plakje bladerdeeg twee cirkels met de bakring. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en leg ook op de cirkel bakpapier. Wacht tot de plakken ontdooid zijn en leg er iets zwaars op. Bak in 15 minuten goudbruin in het midden van de oven, keer na 10 minuten om. Laat de cirkels afkoelen tot kamertemperatuur.

Doe ondertussen het eekhoorntjesbrood in een kom met 75 milliliter heet water. Snijd de grote paddenstoelen in stukjes van 1 centimeter. Haal de blaadjes van de takjes oregano af. Laat het eekhoorntjesbrood uitlekken. Vang het vocht op en snijd de paddenstoelen fijn.

Smelt de helft van de margarine op laag vuur in een pan en bak de paddenstoelen en knoflook goudbruin. Breng op smaak met peper en zout. Schep de hele paddenstoelen uit de pan en houd apart. Strooi de bloem in de pan met gesneden paddenstoelen en roer 2 minuten door. Voeg de rest van de margarine toe. Blus af met de witte wijn. Laat 2 minuten verdampen, voeg dan al roerend het eekhoorntjesbrood samen met het opgevangen vocht, de mosterd, oregano uit het bakje paddenstoelen en de rest van het hete water toe. Breng aan de kook en laat 5 tot 10 minuten op laag vuur indikken tot een stevige ragout. Meng tweederde van de edelgistvlokken door de ragout en haal de pan van het vuur.

Zet de bakring op het bord en schep op het midden van het bord een lepeltje ragout. Leg hier een bladerdeegcirkel op, schep hier een lepel ragout op. Herhaal tot je een torentje hebt van bladerdeeg en ragout. Haal de bakring van het bord. Leg de derde cirkel bladerdeeg en een kwart van de gebakken paddenstoelen erop. Herhaal dit met de rest. Bestrooi met edelgistvlokken en versgemalen zwarte peper.

