Klanten van 16-jarige prostituee krijgen 1 dag cel en taakstraffen

17 klanten van een 16-jarige prostituee uit Valkenswaard moeten één dag de cel in en krijgen een taakstraffen van 120 tot 180 uur, ook al wisten ze niet dat de vrouw minderjarig was. Het feit dat ze niet vragen naar haar identiteitsbewijs, doet ze de das om. Eén man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

De rechter benadrukt dat geen van de klanten bewust op zoek was naar seks met een minderjarige, maar zij hebben zich wel schuldig gemaakt aan ontucht. Een afspraak maken met een prostituee zonder vergunning heeft volgens de rechter consequenties. Je moet als klant zélf uitzoeken, of de vrouw in kwestie wel meerderjarig is: de zogenoemde 'vergewisplicht'.

Niemand vroeg om legitimatie

Seks met een minderjarige is strafbaar, zegt de rechter. Ook als je niet wist dat de vrouw in kwestie minderjarig was. De klant mag er niet klakkeloos van uitgaan dat wat de prostituee zegt ook waar is. Geen van de verdachten vroeg om een identiteitsbewijs, ze gingen uit van de leeftijd die bij de advertentie stond. Dat is voor de rechter onvoldoende.

De zaak 'Delhi' kwam aan het rollen op 2 augustus 2019. Het Prostitutie Controle Team van de politie Oost-Brabant maakte een afspraak met een prostituee achter een advertentie op een sekssite. Het meisje identificeerde zich met een kopie van de identiteitskaart van haar meerderjarige zus op haar telefoon.

Seks met ruim 100 klanten

Na onderzoek bleek de politie met het minderjarige zusje te maken te hebben. Het meisje bleek pas 16 jaar oud. Uit haar telefoongegevens werd duidelijk dat ze met ruim 100 mannen betaalde seksafspraken had gemaakt. 17 mannen en een vrouw konden worden geïdentificeerd. Zij zijn nu, op één man na, veroordeeld voor ontucht met een minderjarige.

Het meisje verklaarde tijdens politieverhoren dat ze het niet eerlijk vindt dat de mannen voor de rechter moesten verschijnen omdat ze, al dan niet betaalde, seks met haar hebben gehad. "Ik heb het gevoel dat ik ze aan het verlinken ben. Ik heb de mannen zelf misleid, ik ben een goede leugenaar", vertelde ze in het politieverhoor. Ze zei dat ze door het sekswerk een goed leven had. "Ik verdiende in een paar dagen wat andere mensen in een maand verdienen." Ze heeft nooit aangifte willen doen.

Valkenburgzaak

Toch wilde het Openbaar Ministerie dat de mannen werden gestraft voor hun bezoek. En het vooral anders doen dan in de soortgelijke zaak in Limburg in 2014, de Valkenburgzaak. In de zaak Delhi zijn daarom hogere straffen geëist, tot vier maanden celstraf. Volgens de officier nodig om mannen voortaan wel twee keer na te laten denken voor ze een heel jonge prostitué bezoeken.

De rechter gaat daar niet in mee. De mannen hebben niet actief gezocht naar een minderjarige en de straf moet proportioneel zijn, zegt de rechter. De kans dat verdachten hun baan verliezen doordat ze geen Verklaring Omtrent Gedrag meer kunnen krijgen, telt voor de rechter ook mee. "De gevolgen voor de verdachten zijn ook naast de straf groot."

Ook chauffeurs de cel in

Naast de klanten van het meisje, kregen ook drie van haar chauffeurs hun straf te horen. Zij zijn veroordeeld voor mensenhandel. Zij vervoerden haar naar haar afspraken en kregen daar ook voor betaald.

Hun straffen:

Een chauffeur (35) uit Tilburg kreeg 6 maanden celstraf plus zes maanden voorwaardelijk.

Een man (29) uit Oss kreeg 1 dag celstraf plus 179 dagen voorwaardelijk en een taakstraf.

Een chauffeur (25) uit Helmond moet één dag de cel in en krijgt een taakstraf van 120 uur. Zijn rol was beperkt.

Tegen de chauffeurs waren celstraffen tot twintig maanden geëist.

