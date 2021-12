112-nieuws: auto op zijn kant in Roosendaal • ernstig ongeluk op A50

Foto: Christian Traets/SQ Vision. vergroot

In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Deze hele donderdag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

11.50 Auto op zijn kant bij botsing in Roosendaal Op de kruising van de Scherpdeel met de Rechtzaad zijn donderdagochtend kort voor elf uur twee auto's tegen elkaar gebotst. Na de botsing kwam een van de auto's op zijn kant terecht. Een van de bestuurders is in de ambulance behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde kort voor elf uur. Foto: Christian Traets/SQ Vision. vergroot Foto: Christian Traets/SQ Vision. vergroot Foto: Christian Traets/SQ Vision. vergroot Foto: Christian Traets/SQ Vision. vergroot

05.00 Bestelbus en auto door brand verwoest in Veghel Een bestelbus en een auto zijn woensdagnacht in Veghel door brand verwoest. De brandweer werd om tien voor vier gealarmeerd voor de brand aan de Willem Barentzstraat. De getroffen voertuigen stonden met de neuzen naar elkaar toe geparkeerd. Op de plek van de brand werd een fles met daarin een onbekende vloeistof gevonden. De politie gaat uit van brandstichting. Wachten op privacy instellingen... Foto: Sander van Gils / SQ Vision. vergroot

22.30 Automobilist ernstig gewond nadat hij met auto over de kop slaat op A50 Een automobilist is woensdagavond op de A50 bij Son en Breugel met zijn auto tegen de vangrail gebotst en van de weg geraakt. De auto sloeg daarna over de kop. De bestuurder werd uit zijn auto geslingerd en raakte ernstig gewond. Het slachtoffer is met de ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg. Vanwege de ernst van het letsel landde een traumahelikopter op de snelweg. De weg werd daarom bij Son en Breugel afgesloten. Lees hier meer. Foto: Sander van Gils / SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.