112-nieuws: ongeluk tussen fietser en auto • voetganger op A58 aangereden

Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Deze hele donderdag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

20.12 Lading hometrainers gestolen De politie heeft woensdag twee mensen aangehouden voor diefstal. Die zouden een flinke lading hometrainers hebben gestolen uit Standdaardbuiten. De politie vond de lading terug op meerdere plekken in Rotterdam en Den Haag. Wachten op privacy instellingen...

20.01 Ongeluk tramsingel Breda Op de Tramsingel in Breda is donderdagavond een ongeluk gebeurd tussen een fietser en een auto. De fietster raakte zwaar gewond. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Een trauma arts is met het slachtoffer in de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

19.55 Overleden voetganger liep achter hond aan Het slachtoffer dat is overleden op de A58 blijkt volgens de politie een voetganger die vermoedelijk achter een hond aanging die de snelweg opliep. Het slachtoffer is daarna aangereden door een of meerdere auto's. LEES OOK: Voetganger doodgereden op A58 toen hij achter hond aan ging

19.31 Persoon overleden na ongeluk A58 De politie laat weten dat iemand is overleden bij het ongeluk op de A58. De politie is nog volop bezig met onderzoeken wat er precies is gebeurd. De weg is daarom nog dicht. Wachten op privacy instellingen...

19.00 A58 dicht vanwege ongeluk De A58 van Breda naar Eindhoven is dicht tussen knooppunt De Baars en Moergestel. Daar is een ongeluk gebeurd. Verkeer vanaf Tilburg wordt aangeraden om te rijden via de A65 en de A2. Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.

14.15 Uur vertraging van Breda naar Antwerpen door ongeluk Op E19 van Breda naar Antwerpen hadden weggebruikers rond twee uur 's middags meer dan uur vertraging door een ongeluk bij Loenhout (België). Verkeer vanuit Nederland kon omrijden via Bergen op Zoom. Wachten op privacy instellingen...

11.50 Auto op zijn kant bij botsing in Roosendaal Op de kruising van de Scherpdeel met de Rechtzaad zijn donderdagochtend twee auto's tegen elkaar gebotst. Na de botsing kwam een van de auto's op zijn kant terecht. Een van de bestuurders is in de ambulance behandeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde kort voor elf uur. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision.

05.00 Bestelbus en auto door brand verwoest in Veghel Een bestelbus en een auto zijn woensdagnacht in Veghel door brand verwoest. De brandweer werd om tien voor vier gealarmeerd voor de brand aan de Willem Barentzstraat. De getroffen voertuigen stonden met de neuzen naar elkaar toe geparkeerd. Op de plek van de brand werd een fles met daarin een onbekende vloeistof gevonden. De politie gaat uit van brandstichting. Wachten op privacy instellingen... Foto: Sander van Gils / SQ Vision.