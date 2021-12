Coronanieuws: 'minder risico op ziekenhuisopname door omikron'

13.20

Dat het aantal bezoeken aan Nederlandse podia sterk is gedaald, laat zien dat steun hard nodig is. Dat zegt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in reactie op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het coronajaar 2020 trokken podia samen 5,3 miljoen bezoekers, ruim 14 miljoen minder dan in 2019. "De culturele en creatieve sector is hard geraakt", aldus een zegsvrouw van het ministerie.

Volgens haar benadrukken de cijfers "wat we al wisten". "Door de coronacrisis en lockdowns is er veel minder publiek naar de podia gegaan. Daarom hebben we gedurende de hele crisis ingezet op specifieke steunpakketten voor cultuur - bij elkaar ruim 1,9 miljard - naast de generieke pakketten, om zoveel mogelijk in stand te kunnen houden."