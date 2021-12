400 coronapatiënten kregen thuis zuurstof via het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Zo'n 400 coronapatiënten konden eerder uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis worden ontslagen, omdat ze een zuurstoftank mee naar huis kregen. Deze mensen waren minder ernstig ziek en konden daardoor onder begeleiding thuis hun behandeling voortzetten. Daarmee bespaarde het ziekenhuis veel zorgcapaciteit sinds eind vorig jaar. Het JBZ loopt met deze methode voorop in onze provincie.

Joop Korsten (60) uit Den Dungen was een van de 400 coronapatiënten die thuis konden uitzieken, terwijl hij zichzelf zuurstof toediende. Eind april testte hij positief op het coronavirus. Middenin de nacht bracht een ambulance hem met spoed naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis. "Op dat moment dacht ik: dit overleef ik niet. Ademhalen ging zó moeilijk en ik voelde me enorm benauwd. Maar toen ik extra zuurstof kreeg, ging het gelukkig al gelijk een stuk beter", vertelt Korsten ruim een half jaar later.

In het JBZ verliep zijn herstel voorspoedig. Van 4,5 liter extra zuurstof ging hij naar 3. Na drie dagen was Korstens toestand stabiel genoeg om met twee zuurstoftanks, medicatie en een saturatiemeter terug naar zijn vrouw in Den Dungen te gaan: in lijn met het COVID Thuis-protocol.

Afwijkende waardes

Coronapatiënten die niet ernstig ziek meer zijn, maar niet zonder zuurstofhulp kunnen, komen hiervoor in aanmerking. Thuis meten ze medische waardes zoals hun zuurstofgehalte, lichaamstemperatuur, benauwdheid en de hoeveelheid extra zuurstof die ze krijgen. Die informatie voeren ze drie keer per dag in op een app. Geneeskunde-studenten in het JBZ bekijken of deze gegevens in orde zijn. Als waardes afwijken, bellen zij de huisarts, die eventueel een huisbezoek aflegt. Die beoordeelt dan of er niet tóch een opname in het ziekenhuis nodig is.

In onze provincie gebruikt het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch deze methode het vaakst. Momenteel krijgen veertig coronapatiënten zo'n thuisbehandeling. Huisarts Eric van Rijswijk uit Den Dungen en internist Marjan van Apeldoorn zijn sinds eind vorig jaar de kartrekkers van dit project. Tot dan werd het ziekenhuis vooral gezien als dé plek waar je heen moet als je corona hebt en ernstig ziek bent. Maar is dat wel zo, is de vraag die zij opwierpen.