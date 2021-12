Opnieuw een daling van aantal besmettingen, Omikron-effect nog niet te zien

Er zijn in de afgelopen week ongeveer 13.500 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd in Brabant. Dat zijn er opnieuw minder dan een week geleden. De verwachte opmars van de omikronvariant is nog niet te zien in onze provincie.

Het is in Brabant de tweede week op rij dat het aantal coronabesmettingen daalt. In de afgelopen week werden er in totaal 13.530 positieve tests afgenomen. Dat is ruim een kwart minder dan een week geleden. Toen werden er nog ruim 18.000 positieve tests geregistreerd.

Ook landelijk gezien blijven de besmettingscijfers nog dalen. Het aantal nieuwe coronagevallen zakte onder de 100.000. In de afgelopen dagen zijn 94.864 positieve coronatests geregistreerd. Dat is bijna 19 procent minder dan de week ervoor. En het is het laagste aantal sinds begin november.

Dat klinkt hoopvol, toch staat de afgelopen week nog altijd op een zesde plek van het hoogste aantal weekcijfers sinds de start van de coronacrisis.

Op deze momenten werd het hoogste aantal weekcijfers gemeten in Brabant:

24.468 op 7 december 2021 24.340 op 30 november 2021 23.643 op 23 november 2021 18.373 op 14 december 2021 15.325 op 16 november 2021 13.530 op 21 december 2021

Ziekenhuizen

Ook de ziekenhuiscijfers blijven dalen. In de Brabantse ziekenhuizen liggen dinsdag 380 mensen met een coronabesmetting opgenomen op de verpleegafdelingen en de ic's. Dat zijn er ook minder dan vorige week, toen er nog 457 mensen in het ziekenhuis lagen bij wie een coronabesmetting was vastgesteld. Dat is een daling van ruim 15 procent.

Landelijk liggen er op dinsdag 2349 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. In de afgelopen week waren de coronaklachten van 1335 mensen zo erg dat ze in een ziekenhuis belandden. Van hen werden 248 opgenomen op een intensive care. De week ervoor meldde het RIVM na correctie 1986 opnames, waarvan 338 op de intensive care.

Omikronvariant

Grote vraag is wat de komende weken brengen. RIVM-directeur Jaap van Dissel zei dinsdag in de Tweede Kamer dat hij denkt dat de omikron-variant op dit moment ongeveer tien tot vijftien procent van het totaal aantal besmettingen uitmaakt.

Als die omikronvariant zich verder weet te verspreiden, kan het aantal positieve tests weer gaan oplopen. Dat zou daarna ook tot meer ziekenhuisopnames kunnen leiden. Om dat te voorkomen, heeft het kabinet een lockdown ingesteld en wil het zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen een boosterprik geven.

R-getal

De dalende cijfers van dit moment betekenen ook dat het reproductiegetal, het r-getal, onder de 1 blijft. Het reproductiegetal daalt naar 0,88, het laagste niveau sinds juli. Dat betekent dat alle honderd mensen met een coronabesmetting samen 88 anderen besmetten. En dus dat het aantal mensen met corona langzaam daalt.

