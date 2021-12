Mogen huisartsen gaan boosteren of niet? Onduidelijkheid overheerst

Mogen de Brabantse huisartsen nu wel of niet beginnen met het boosteren van 60-plussers? Onduidelijkheid overheerst. Het plan werd aanvankelijk enthousiast ontvangen maar kort daarna geblokkeerd door het ministerie. De GGD zegt nu ook geen volmondig ja meer en de Landelijke Huisartsen Vereniging wil liever niet. "Wij wachten met smart op antwoord van de GGD, die moeten de vaccins aan ons leveren," stelt een dokter die nog wel wil.

Tussen de 100 en 135 huisartsen in Midden en Oost-Brabant boden aan om nog voor de kerst 30.000 boosterprikken te zetten bij 60-plussers. Dat zouden ze doen door hun praktijk extra lang open te houden. Zo zouden ouderen die bij de GGD pas in januari aan de beurt zijn, alsnog op korte termijn een booster kunnen krijgen.

Wel, niet, wel, niet

Het plan werd aanvankelijk enthousiast ontvangen, toch overheerst nu de onduidelijkheid. Een tijdlijn:

Zondagochtend boden de huisartsen aan om de GGD te helpen met de boostercampagne.

Zondagavond was er al overleg met de GGD Hart voor Brabant, die het plan wel ziet zitten.

Maandagmiddag steekt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport er echter een stokje voor: boosteren is voorbehouden aan de GGD.

Maar op dat besluit komen ze maandagavond laat alweer terug: als huisartsen netjes registreren wie er een vaccin gehad heeft, mogen ze 60-plussers vaccineren.

In hetzelfde bericht staat ook dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) liever ziet dat de GGD het boosteren voor haar rekening neemt.

Afwachten

Ondanks het groene licht van het ministerie is er nog allerminst duidelijkheid. De GGD moet de prikken aan de huisartsen leveren, maar dinsdagochtend weten de huisartsen nog steeds niet waar ze aan toe zijn. 'Wij wachten met smart op antwoord van de GGD', zo laat huisarts Geert-Jan van Holten weten.

De GGD meldt nog in gesprek te zijn met de betrokken partijen. "Ik weet nu nog niks, we zitten midden in een overleg", aldus een woordvoerder. Mogelijk speelt de visie van de LHV hierin een rol, of zijn er twijfels over het registreren van de prikken, de harde voorwaarde die het ministerie stelde. Vast staat dat de huisartsen in Midden en Oost-Brabant nog niet aan de slag kunnen.

