Huisartsen wilden 30.000 boosters zetten, maar mochten niet: 'Ik ben woest'

Tussen de 100 en 135 huisartsen in Noord-Brabant stonden klaar om vanaf woensdag 60-plussers boostervaccins te geven. Het plan was ontstaan in goed overleg met de GGD Hart voor Brabant, maar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stak er een stokje voor.

Omroep Brabant sprak meerdere huisartsen uit de regio Oost en Midden-Brabant over het plan. Dat ontstond zondag, de ochtend na de jongste persconferentie van het kabinet. Zondagavond was er al een overleg met de GGD, maar maandag tegen het eind van de middag was het plan alweer van de baan.

'GGD treft geen blaam'

Dat lag niet aan de GGD Hart voor Brabant, benadrukt huisarts Geert-Jan van Holten uit Oss tegenover Omroep Brabant. "De GGD Hart voor Brabant treft geen enkele blaam, ze hebben fantastisch meegewerkt en we hadden een constructief overleg", zo zegt hij.

De plannen waren ambitieus: meer dan 100 huisartsen zouden de deuren van hun praktijk extra openen en 30.000 boosters zetten, zodat voor de kerst alle 60-plussers gevaccineerd konden zijn. 60-plussers die pas in januari een prikafspraak bij de GGD hadden konden zo eerder bij hun eigen huisarts terecht. Van Holten: "De vraag is namelijk of januari niet te laat is, nu met de omikronvariant."

'Het is waanzin'

Maar ondanks het enthousiasme van de GGD Hart voor Brabant en de bereidheid om de vaccins (300 boosters per huisarts) te leveren mocht het niet zo zijn. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zag het niet zitten. "Ze konden niet garanderen dat de registratie van de prikken wel goed zou gebeuren", vertelt Van Holten.

Het zorgt voor veel boosheid. In een bericht dat Van Holten op Twitter plaatste schrijft hij: 'Dit initiatief is zojuist afgeschoten. Ik ben woest!' Een andere huisarts, Peter Staal uit Tilburg, tweet ook over de kwestie. 'Gaat niet door! VWS wil niet dat GGD vaccins levert aan huisarts!', schrijft hij. Er verschijnen veel emotionele reacties op het bericht. Huisarts Robert Hazenveld uit Den Bosch laat aan Omroep Brabant weten ook boos te zijn om de afwijzing. "Het is waanzin. Vragen ze om handjes en krijgen ze die, mag het niet van VWS. Bureaucratie wint het van gezondheid!"

'Hier komt nog iets positiefs uit'

Een woordvoerder van de GGD Hart voor Brabant bevestigt dat de plannen er waren en dat het ministerie er voor is gaan liggen: "Anders dan op Twitter staat is dit geen besluit van GGD GHOR Nederland, maar van het ministerie. Het beleid is dat 60-plussers niet door de huisartsen geprikt worden."

Wel benadrukt ze dat de deur allerminst dichtgesmeten is. "De GGD en de huisartsen hebben elkaar gevonden, en hier komt nog iets positiefs uit. Het is niet uitgesloten dat de huisartsen op een later moment wel gaan helpen bij het boosteren." Dat hoopt Van Holten ook. "Er is veel reuring, misschien komen er wel Kamervragen. Ik heb het idee dat ze geschrokken zijn, mogelijk komt er toch nog beweging."

Toch toestemming?

Een beetje beweging was er maandagavond al. Het Ministerie van VWS laat in een persbericht het volgende weten: 'Huisartsen die in hun regio met hun GGD al afspraken hebben gemaakt om in hun praktijk te boosteren, kunnen dat doen.' Voorwaarde is wel dat ze ervoor zorgen dat mensen goed geregistreerd staan.

In hetzelfde persbericht staat echter ook dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hier weinig voor voelt. 'We hebben als partijen afgesproken dat we nu kiezen voor de route en de plek waar boostervaccinatie het meest efficiënt kan en dat is bij de GGD GHOR Nederland.'

