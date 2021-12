Boosterprik bij de huisarts voor velen een verademing: 'Snel en dichtbij'

Er worden boosterprikken gezet bij Gezondheidscentrum Leonardus in Helmond (foto: Alice van der Plas). vergroot

De huisartsenpraktijk in de Leonarduskerk in Helmond stroomt vol met 60-plussers en mensen met een onderliggende conditie zoals diabetes en astma van onder de 60 jaar. In één dag tijd prikken ze in de kerk alle 60-plussers en kwetsbaren die in aanmerking komen voor een boosterprik. En dat is volgens de huisarts van de praktijk een broodnodig initiatief. "Laat ons doen waar we goed in zijn."

De kerkdeuren van de Leonarduskerk in Helmond staan wagenwijd open, maar dat is niet bedoeld voor een kerkdienst. De huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum Leonardus is gevestigd in de kerk en daar wordt donderdag flink geboosterd. "We hebben de boostercampagne in een halve week opgezet", vertelt huisarts Merijn Godefrooij. "Er prikken oud-huisartsen mee en kinderen helpen in de catering. Zo proberen we in één dag alle vierduizend 60-plussers en kwetsbaren onder de 60 jaar te boosteren." Voor de deur van de kerk staat een lange rij met mensen die staan te springen voor een boosterprik. Zij konden, als zij in aanmerking komen voor de boosterprik, binnenlopen zonder afspraak. Voor de meeste mensen scheelt dit een lange wachtrij.

"Ik moest iemand gaan optrommelen om me naar Eindhoven te brengen."

"Ik was al drie weken aan het bellen naar de GGD, maar ik kwam er niet tussen", vertelt een man. "Ik ben heel blij dat ik de prik vandaag kan halen en dat het lekker dichtbij is." Daar sluit ook een vrouw zich bij aan. "Ik moest iemand gaan optrommelen om me naar Eindhoven te rijden, maar gelukkig heeft mijn zus gebeld en kan ik in Helmond mijn prik halen." Een te grote afstand naar de vaccinatielocatie kan volgens huisarts Godefrooij voor mensen een reden zijn om de boosterprik niet te halen. Dus dat de huisartsen nu mogen prikken is voor Goedefrooij dan ook een verademing. "Bovendien gaan twijfelaars makkelijker in gesprek met hun eigen huisarts dan met een anoniemere organisatie als de GGD", zegt hij. "We staan nu eenmaal dichterbij de mensen." De eerdere twijfels die ontstonden bij het plan om huisartsen te laten prikken noemt de huisarts 'flauw en onzinnig'. "Het ging dan om de twijfel dat de registratie van de boosterprikken niet goed zou gaan als huisartsen het zouden doen. Maar we hebben al eerder onze 60-plus patiënten gevaccineerd voor de zomer", vertelt hij.

"We winnen hier uiteindelijk tijd mee terug."

"Ieder jaar zetten we griepprikken bij onze patiënten. Dus laat ons doen waar we goed in zijn", zegt Godefrooij vastbesloten. Hij ziet dan ook wel iets in het plan om ook andere patiënten te gaan vaccineren. "We moeten hier tijd voor vrijmaken, maar ik denk dat we hier uiteindelijk tijd mee terugwinnen. Patiënten worden namelijk minder ziek waardoor het rustiger wordt in de zorg." LEES OOK: Mogen huisartsen gaan boosteren of niet? Onduidelijkheid overheerst Boosterprikken in de kerk in Aarle-Rixtel is begonnen: 'Trots op ons dorp'

