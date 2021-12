Boosterprikken in de kerk in Aarle-Rixtel is begonnen: 'Trots op ons dorp'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Inwoners van Aarle-Rixtel krijgen hun boostervaccinatie in de plaatselijke kerk

Het zetten van boostervaccinaties in de kerk in Aarle-Rixtel is dinsdagavond van start gegaan. Honderden inwoners kregen een prik, gezet door vrijwilligers uit het dorp. "We zijn allemaal supertrots op ons dorp", zegt een vrouw dit net haar vaccinatie heeft gekregen. Het is de eerste van drie avonden waarop vijftig vrijwilligers samenwerken om de mensen te vaccineren.

Negenhonderd inwoners van Aarle-Rixtel krijgen, verdeeld over drie dagen, hun boostervaccinatie. Die worden gezet door vrijwilligers uit het dorp, onder wie oud-huisartsen. Ton Engels is een van de oud-huisartsen die meewerkt. Dinsdag loopt hij rond als coach, woensdag gaat hij zelf prikken. "Ik vind het geweldig. Ik doe mee omdat ik dit een goed initiatief vind. Het land zit op slot, omikron komt eraan en je hoort overal dat vaccineren is wat helpt."

Een vrouw die dinsdag haar boosterprik heeft gekregen, is er ook zichtbaar blij mee. "Ik ben blij dat ze dit zo gedaan hebben. Door oude huisartsen, super fijn dat het zo kan." Een andere man is blij dat hij beschermd de feestdagen in kan gaan: "Het is een verlichting." Een man en vrouw zitten na hun prik samen op de kerkbanken, hun vijftien minuten wachttijd uit te zitten. "Ik ben heel dankbaar dat het op deze manier kan en dan ook nog eens hier in de kerk, lekker dicht bij huis. Heerlijk", zegt de vrouw. "Zo ben ik eerder aan de beurt, dus ik ben heel dankbaar. We zijn een uniek dorp. Iedereen krijgt van mij een heel dikke pluim." De man naast haar sluit zich daarbij aan: "Ik vind dat ze dit op meer plaatsen in Nederland zouden kunnen doen."

Het initiatief is ontstaan om de huisartsen in het dorp te ontlasten. Die waren benaderd door de GGD met de vraag of ze wilden boosteren, maar de huisartsen hebben hun handen al vol. In totaal waren er 1800 plekken en iedereen van achttien jaar en ouder mocht een afspraak maken. Er werd dan ook massaal gereageerd: alle plekken waren binnen 24 uur bezet. Maar dinsdag bleek dat er door een communicatiefout bij de GGD nog maar 900 prikken konden worden gezet. Als resultaat kunnen alle 50-plussers wel nog hun prik halen. De 50-minners moeten nog even geduld hebben. LEES OOK: Helft minder boostervaccins in Aarle-Rixtel door communicatiefout GGD Vijftig vrijwilligers zetten boosters in Aarle-Rixtel, óók bij 18-plussers

